Головна Новини дня Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 09:54
Оновлено: 10:18
Воєнний стан та мобілізацію продовжать — Зеленський вніс законопроєкти до Ради
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Це буде вже 17 таке голосування українського парламенту з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідні законопроєкти оприлюднені на сайті Ради у понеділок, 20 жовтня.

Проєкти на сайті Ради. Фото: скриншот

Доки триватиме воєнний стан та мобілізація

У випадку ухвалення, воєнний стан та мобілізацію продовжать з 5 листопада 2025 року ще на 90 днів. Тобто до лютого 2026 року.

Наразі документи опрацьовуються в комітеті.

Що забороняється під час воєнного стану

Крім комендантської години, під час воєнного стану діє заборона на проведення масових заходів. Також можуть бути обмеження свободи пересування, вилучення майна для потреб оборони та залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Крім того, можуть бути заборонені певні політичні партії та громадські об'єднання, які ведуть роботу проти незалежності України. Не можна вносити зміни до Конституції.

Нагадаємо, раніше голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко розповів, чому посилення мобілізації не буде ефективним.

Також командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади "ХАМ" повідомив, чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 23 років.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
