Военное положение и мобилизацию продолжат — Зеленский внес законопроекты в Раду

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Это будет уже 17 такое голосование украинского парламента с начала полномасштабного вторжения России.

Соответствующие законопроекты обнародованы на сайте Рады в понедельник, 20 октября.

Реклама

Читайте также:

Проекты на сайте Рады. Фото: скриншот

Сколько будет продолжаться военное положение и мобилизация

В случае принятия, военное положение и мобилизацию продлят с 5 ноября 2025 года еще на 90 дней. То есть до февраля 2026 года.

Сейчас документы прорабатываются в комитете.

Что запрещается во время военного положения

Кроме комендантского часа, во время военного положения действует запрет на проведение массовых мероприятий. Также могут быть ограничения свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам.

Кроме того, могут быть запрещены определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины. Нельзя вносить изменения в Конституцию.

Напомним, ранее глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко рассказал, почему усиление мобилизации не будет эффективным.

Также командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады "ХАМ" сообщил, снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 23 лет.