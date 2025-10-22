Зеленський схвалив направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4629-IX, який дозволяє направляти підрозділи Збройних Сил України до інших держав. Мова йде про Туреччину та Велику Британію.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Реклама

Читайте також:

Законопроєкт №14059 на сайті Верховної Ради. Фото: скриншот

Що передбачає закон

Згідно з документом, до Туреччини відправиться корвет Військово-Морських сил Збройних сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Великої Британії прибуде:

протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Аlkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада продовжила до лютого 2026 року воєнний стан та мобілізацію в Україні.

Також парламент ухвалив рішення, згідно з яким Сили оборони зможуть отримати частину коштів із заморожених активів РФ.