Україна
Воїнів ЗСУ направлять до інших країн — Зеленський підписав закон

Воїнів ЗСУ направлять до інших країн — Зеленський підписав закон

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:27
Оновлено: 11:27
Зеленський схвалив направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4629-IX, який дозволяє направляти підрозділи Збройних Сил України до інших держав. Мова йде про Туреччину та Велику Британію.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт №14059 на сайті Верховної Ради. Фото: скриншот

Що передбачає закон

Згідно з документом, до Туреччини відправиться корвет Військово-Морських сил Збройних сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Великої Британії прибуде:

  • протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Аlkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада продовжила до лютого 2026 року воєнний стан та мобілізацію в Україні.

Також парламент ухвалив рішення, згідно з яким Сили оборони зможуть отримати частину коштів із заморожених активів РФ.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
