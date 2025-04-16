Военное положение и мобилизация 2025 в Украине — что нужно знать

Удостоверение призывника. Фото: Ковальчук Виктор / УНИАН

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Это произошло на фоне скандалов, развязанных некоторыми депутатами, но все же состоялось.

Продолжение военного положения и мобилизации происходит на фоне постоянных разговоров о возможном прекращении огня между Украиной и Россией. Проблема в том, что за последние месяцы какого-то приближения к этому результату не было.

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Поэтому Украина продолжает жить в уже привычной атмосфере, которая связана со взрывами, российскими атаками и мобилизацией.

Вопросы о военном положении и мобилизации периодически возникали и продолжают возникать. В последнее время довольно активно. Попробуем разобраться с наиболее популярными.

Повестка в ТЦК. Фото Ковальчук Виктор / УНИАН

Насколько продлили военное положение и мобилизацию в Украине

Еще на 90 дней. То есть, с 9 мая до 6 августа 2025 года. Это стандартный процесс, который происходит уже не впервые во время полномасштабной войны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину парламент 13 раз продлевал мобилизацию:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;

с 4 мая до 11 августа 2024 года;

с 12 августа до 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года;

с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года;

с 9 мая 2025 года по 6 августа 2025 года.

Это решение означает, что сохраняются все действующие правовые режимы и ограничения. То есть, это могут быть, кроме комендантского часа, запрет проведения массовых мероприятий, ограничение свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам.

Кроме того, могут быть запрещены определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины. Также нельзя вносить изменения в Конституцию.

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: Facebook нардепа

Почему были дискуссии?

Они начались с заявления народного депутата Алексея Гончаренко, который отметил, что не будет голосовать за продление военного положения и мобилизации.

Он объяснил свое решение тем, что до сих пор нет четких сроков службы у военных. И что до сих пор существуют ТЦК, которые себя, по мнению нардепа, себя дискредитировали.

Это значит, что выборов не будет?

Да, похоже на это. По крайней мере, до осени. Представители власти и оппозиции много раз подчеркивали, что выборы во время военного положения невозможны, поскольку это запрещено законодательством.

В ЦИК подчеркивали, что провести выборы можно после завершения боевых действий, и для этого нужно время.

Плакат о мобилизации. Фото: УНИАН

Кто подлежит мобилизации?

По общему правилу мобилизации, это военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы.

Важное уточнение: те, кто был признан ограниченно годным, должен пройти повторную ВЛК до 6 июня 2025 года.

Граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельных случаях. Здесь следует отметить, что сейчас действует так называемый "контракт 18-24", который обеспечивает солидные условия службы для добровольно мобилизуемых.

Добровольно также могут мобилизоваться женщины, которые находятся на военном учете.

Будет ли демобилизация?

По состоянию на сегодня — нет. Потому что нет закона, который это регламентирует. В мае прошлого года вступил в силу закон о мобилизации, в котором не были прописаны сроки службы.

Тогда в Минобороны заявили, что профильный комитет Рады рекомендовал разработать законопроект о мобилизации в течение восьми месяцев.

В декабре в Минобороны подчеркивали, что законопроект почти готов. На данный момент его так и не приняли.

Напомним, законопроект о продлении военного положения и мобилизации был подан в Верховную Раду Владимиром Зеленским во вторник, 15 апреля.

Стало известно, может ли ТЦК прислать боевую повестку заранее, на дату, когда у гражданина закончится действие отсрочки или бронирования.