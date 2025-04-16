Военное положение и мобилизация 2025 в Украине — что нужно знать

Военное положение и мобилизация — главные вопросы и ответы
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Это произошло на фоне скандалов, развязанных некоторыми депутатами, но все же состоялось.
Продолжение военного положения и мобилизации происходит на фоне постоянных разговоров о возможном прекращении огня между Украиной и Россией. Проблема в том, что за последние месяцы какого-то приближения к этому результату не было.
Поэтому Украина продолжает жить в уже привычной атмосфере, которая связана со взрывами, российскими атаками и мобилизацией.
Вопросы о военном положении и мобилизации периодически возникали и продолжают возникать. В последнее время довольно активно. Попробуем разобраться с наиболее популярными.
Насколько продлили военное положение и мобилизацию в Украине
Еще на 90 дней. То есть, с 9 мая до 6 августа 2025 года. Это стандартный процесс, который происходит уже не впервые во время полномасштабной войны.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину парламент 13 раз продлевал мобилизацию:
с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
с 25 мая по 23 августа 2022 года;
с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
с 20 мая по 18 августа 2023 года;
с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;
с 4 мая до 11 августа 2024 года;
с 12 августа до 9 ноября 2024 года;
с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года;
с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года;
с 9 мая 2025 года по 6 августа 2025 года.
Это решение означает, что сохраняются все действующие правовые режимы и ограничения. То есть, это могут быть, кроме комендантского часа, запрет проведения массовых мероприятий, ограничение свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам.
Кроме того, могут быть запрещены определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины. Также нельзя вносить изменения в Конституцию.
Почему были дискуссии?
Они начались с заявления народного депутата Алексея Гончаренко, который отметил, что не будет голосовать за продление военного положения и мобилизации.
Он объяснил свое решение тем, что до сих пор нет четких сроков службы у военных. И что до сих пор существуют ТЦК, которые себя, по мнению нардепа, себя дискредитировали.
Это значит, что выборов не будет?
Да, похоже на это. По крайней мере, до осени. Представители власти и оппозиции много раз подчеркивали, что выборы во время военного положения невозможны, поскольку это запрещено законодательством.
В ЦИК подчеркивали, что провести выборы можно после завершения боевых действий, и для этого нужно время.
Кто подлежит мобилизации?
По общему правилу мобилизации, это военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы.
Важное уточнение: те, кто был признан ограниченно годным, должен пройти повторную ВЛК до 6 июня 2025 года.
Граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельных случаях. Здесь следует отметить, что сейчас действует так называемый "контракт 18-24", который обеспечивает солидные условия службы для добровольно мобилизуемых.
Добровольно также могут мобилизоваться женщины, которые находятся на военном учете.
Будет ли демобилизация?
По состоянию на сегодня — нет. Потому что нет закона, который это регламентирует. В мае прошлого года вступил в силу закон о мобилизации, в котором не были прописаны сроки службы.
Тогда в Минобороны заявили, что профильный комитет Рады рекомендовал разработать законопроект о мобилизации в течение восьми месяцев.
В декабре в Минобороны подчеркивали, что законопроект почти готов. На данный момент его так и не приняли.
Напомним, законопроект о продлении военного положения и мобилизации был подан в Верховную Раду Владимиром Зеленским во вторник, 15 апреля.
Стало известно, может ли ТЦК прислать боевую повестку заранее, на дату, когда у гражданина закончится действие отсрочки или бронирования.
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