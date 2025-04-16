Мобілізацію в Україні подовжено ще на 90 днів – до 6 серпня

Верховна Рада України. Фото: tg,me/@verkhovnaradaukrainy

Верховна Рада України підтримала законопроєкти президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідне рішення було ухвалено 16 квітня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Відтак, за результатами голосування, режим воєнного стану та мобілізаційні заходи продовжено з 9 травня до 6 серпня 2025 року. Це чергове продовження режиму воєнного часу, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року у відповідь на повномасштабну збройну агресію Росії.

Підсумки голосування. Фото: Ярослав Железняк

Рішення парламенту передбачає збереження всіх чинних правових режимів, обмежень і повноважень, які дозволяють Збройним силам та іншим військовим формуванням виконувати завдання із захисту країни.

Нагадаємо, вчора, 15 квітня Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану.

Цікаво, що під час підготовки до голосування між нардепами виник конфлікт. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження воєнного стану, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попередив, що посадовці, які зірвуть голосування. вважатимуться "агентами Путіна".