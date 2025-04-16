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ВРУ продовжила воєнний стан і мобілізацію до серпня

16 квітня 2025 11:06
Анастасія Постоєнко - Редактор
Мобілізацію в Україні подовжено ще на 90 днів – до 6 серпня
Верховна Рада України. Фото: tg,me/@verkhovnaradaukrainy
Анастасія Постоєнко - Редактор

Верховна Рада України підтримала законопроєкти президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідне рішення було ухвалено 16 квітня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Відтак, за результатами голосування, режим воєнного стану та мобілізаційні заходи продовжено з 9 травня до 6 серпня 2025 року. Це чергове продовження режиму воєнного часу, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року у відповідь на повномасштабну збройну агресію Росії.

Воєнний стан
Підсумки голосування. Фото: Ярослав Железняк

Рішення парламенту передбачає збереження всіх чинних правових режимів, обмежень і повноважень, які дозволяють Збройним силам та іншим військовим формуванням виконувати завдання із захисту країни.

Нагадаємо, вчора, 15 квітня Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану.

Цікаво, що під час підготовки до голосування між нардепами виник конфлікт. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження воєнного стану, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попередив, що посадовці, які зірвуть голосування. вважатимуться "агентами Путіна". 

Верховна Рада воєнний стан голосування законопроєкт
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