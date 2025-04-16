Мобилизация в Украине продлена еще на 90 дней - до 6 августа

Верховная Рада Украины. Фото: tg,me/@verkhovnaradaukrainy

Верховная Рада Украины поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующее решение было принято 16 апреля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Следовательно, по результатам голосования, режим военного положения и мобилизационные мероприятия продлены с 9 мая до 6 августа 2025 года. Это очередное продление режима военного времени, который действует в Украине с 24 февраля 2022 года в ответ на полномасштабную вооруженную агрессию России.

Итоги голосования. Фото: Ярослав Железняк

Решение парламента предусматривает сохранение всех действующих правовых режимов, ограничений и полномочий, которые позволяют Вооруженным силам и другим военным формированиям выполнять задачи по защите страны.

Напомним, вчера, 15 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения.

Интересно, что во время подготовки к голосованию между нардепами возник конфликт. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что не будет голосовать за продление военного положения, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предупредил, что чиновники, которые сорвут голосование. будут считаться "агентами Путина".