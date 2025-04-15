Зеленський подав законопроєкти про продовження воєнного стану до серпня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи передбачають пролонгацію ще на 90 днів — з 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Про це стало відомо із картки відповідного законопроєкту, який з'явився на сайті Верховної Ради України.

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Це вже чергове продовження правового режиму, запровадженого після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Відтоді Верховна Рада регулярно підтримує ініціативи президента щодо продовження особливих режимів для забезпечення оборони країни.

Очікується, що парламентарі розглянуть ці законопроєкти найближчим часом, оскільки чинна дія воєнного стану та мобілізації спливає 8 травня.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився щодо доцільності продовження воєнного стану.

А нардеп Ярослав Железняк назвав дату, коли у Верховній Раді проголосують за продовження воєнного стану.