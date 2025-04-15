Зеленский подал законопроекты о продлении военного положения до августа

Зеленский подал законопроекты о продлении военного положения
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Соответствующие документы предусматривают пролонгацию еще на 90 дней — с 9 мая до 6 августа 2025 года.
Об этом стало известно из карточки соответствующего законопроекта, который появился на сайте Верховной Рады Украины.
В Украине продлят военное положение
Это уже очередное продление правового режима, введенного после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. С тех пор Верховная Рада регулярно поддерживает инициативы президента о продлении особых режимов для обеспечения обороны страны.
Ожидается, что парламентарии рассмотрят эти законопроекты в ближайшее время, поскольку действующее действие военного положения и мобилизации истекает 8 мая.
Напомним, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался о целесообразности продления военного положения.
А нардеп Ярослав Железняк назвал дату, когда в Верховной Раде проголосуют за продление военного положения.
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