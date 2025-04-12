Продовження воєнного стану та мобілізації — у Раді дали відповідь

Український військовий. Фото: Reuters

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжать. Верховна Рада буде голосувати за це приблизно 15-18 квітня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в суботу, 12 квітня.

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Чи продовжать в Україні воєнний стан та мобілізацію

За словами Железняка, чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації відбудеться. Раніше виникало багато питань щодо цього через чутки про припинення вогню до 20 квітня.

"Продовження відбувається по факту, від попередньої дати закінчення воєнного стану. Тобто цього разу 9 травня. Таким чином +90 днів це буде до 6 серпня 2025 року", — пояснює нардеп.

Железняк також пояснив, що під час воєнного стану неможливо провести вибори. Нардеп наголосив, що також не вдасться, наприклад, 6 серпня закінчити воєнний стан, а вже 24 серпня одразу провести вибори.

"Тому що самі "вибори" це не один лише день голосування. А виборчий процес, який для Президентських буде 60 днів, а для ВРУ 90 днів", — зазначає Железняк.

Нагадаємо, раніше Руслан Стефанчук прокоментував продовження воєнного стану та мобілізації. Голова Верховної Ради заявив, що це відбудеться.

Також Стефанчук розповів про підготовку до виборів. За його словами, Україна робитиме це вперше у повоєнний час, тож варто підготуватись.