Продление военного положения и мобилизации — в Раде дали ответ

Украинский военный. Фото: Reuters

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжат. Верховная Рада будет голосовать за это примерно 15-18 апреля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в субботу, 12 апреля.

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По словам Железняка, очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации состоится. Ранее возникало много вопросов относительно этого из-за слухов о прекращении огня до 20 апреля.

"Продолжение происходит по факту, от предыдущей даты окончания военного положения. То есть на этот раз 9 мая. Таким образом +90 дней это будет до 6 августа 2025 года", — объясняет нардеп.

Железняк также пояснил, что во время военного положения невозможно провести выборы. Нардеп отметил, что также не удастся, например, 6 августа закончить военное положение, а уже 24 августа сразу провести выборы.

"Потому что сами "выборы" это не один только день голосования. А избирательный процесс, который для Президентских будет 60 дней, а для ВРУ 90 дней", — отмечает Железняк.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук прокомментировал продление военного положения и мобилизации. Председатель Верховной Рады заявил, что это произойдет.

Также Стефанчук рассказал о подготовке к выборам. По его словам, Украина будет делать это впервые в послевоенное время, поэтому стоит подготовиться.