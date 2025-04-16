Воєнний стан і мобілізація 2025 в Україні — що потрібно знати

Посвідчення призовника. Фото: Ковальчук Віктор / УНІАН

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Це відбулося на фоні скандалів, розв'язаних деякими депутатами, але все ж таки відбулось.

Продовження воєнного стану та мобілізації відбувається на фоні постійних розмов про можливе припинення вогню між Україною та Росією. Проблема в тому, що за останні місяці якогось наближення до цього результату не було.

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Тому Україна продовжує жити у вже звичній атмосфері, яка пов'язана з вибухами, російськими атаками та мобілізацією.

Питання щодо воєнного стану та мобілізації періодично виникали та продовжують виникати. Останнім часом доволі активно. Спробуємо розібратись із найбільш популярними.

Повістка в ТЦК. Фото Ковальчук Віктор / УНІАН

Наскільки продовжили воєнний стан та мобілізацію в Україні

Ще на 90 днів. Тобто, з 9 травня до 6 серпня 2025 року. Це стандартний процес, який відбувається вже не вперше під час повномасштабної війни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну парламент 13 разів продовжував мобілізацію:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;

з 4 травня до 11 серпня 2024 року;

з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року;

з 8 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року;

з 9 травня 2025 року по 6 серпня 2025 року.

Це рішення означає, що зберігаються всі чинні правові режими та обмеження. Тобто, це можуть бути, окрім комендантської години, заборона проведення масових заходів, обмеження свободи пересування, вилучення майна для потреб оборони та залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Крім того, можуть бути заборонені певні політичні партії та громадські об'єднання, які ведуть роботу проти незалежності України. Також не можна вносити зміни до Конституції.

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: Facebook нардепа

Чому були дискусії?

Вони розпочались із заяви народного депутата Олексія Гончаренка, який зазначив, що не буде голосувати за продовження воєнного стану та мобілізації.

Він пояснив своє рішення тим, що досі немає чітких термінів служби у військових. І що досі існують ТЦК, які себе, на думку нардепа, себе дискредитували.

Це значить, що виборів не буде?

Так, схоже на це. Принаймні, до осені. Представники влади та опозиції багато разів наголошували, що вибори під час воєнного стану неможливі, оскільки це заборонено законодавством.

У ЦВК підкреслювали, що провести вибори можна після завершення бойових дій, і для цього потрібен час.

Плакат про мобілізацію. Фото: УНІАН

Хто підлягає мобілізації?

За загальним правилом мобілізації, це військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Важливе уточнення: ті, хто був визнаний обмежено придатним, має пройти повторну ВЛК до 6 червня 2025 року.

Громадяни України віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремих випадках. Тут варто зазначити, що зараз діє так званий "контракт 18-24", який забезпечує солідні умови служби для тих, хто добровільно мобілізується.

Добровільно також можуть мобілізуватись жінки, які перебувають на військовому обліку.

Чи буде демобілізація?

Станом на сьогодні — ні. Тому що немає закону, який це регламентує. У травні минулого року набув чинності закон про мобілізації, у якому не були прописані терміни служби.

Тоді в Міноборони заявили, що профільний комітет Ради рекомендував розробити законопроєкт про мобілізацію впродовж восьми місяців.

У грудні у Міноборони підкреслювали, що законопроєкт майже готовий. Наразі його так і не ухвалили.

Нагадаємо, законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації був поданий до Верховної Ради Володимиром Зеленським у вівторок, 15 квітня.

Стало відомо, чи може ТЦК надіслати бойову повістку наперед, на дату, коли у громадянина закінчиться дія відстрочки чи бронювання.