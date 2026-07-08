Водительские права будут выдавать по новым правилам: подробности от МВД
Кабинет министров утвердил изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Нововведения предусматривают различные сроки действия водительских удостоверений в зависимости от категории транспорта и призваны привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Постановление вступит в силу после его официальной публикации.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Новини.LIVE.
Кабмин ввел новые сроки действия водительских удостоверений
По словам главы МВД, основной целью изменений является гармонизация украинских правил с европейскими нормами и повышение безопасности дорожного движения.
"Главная цель этих изменений — постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения", — отметил Клименко.
Отныне водительские удостоверения будут выдаваться на разный срок в зависимости от категории транспортного средства. Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ) документ будет действителен 15 лет. В то же время для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) срок действия водительского удостоверения составит пять лет.
В МВД пояснили, что после возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительских удостоверений именно регулярное подтверждение состояния здоровья станет одним из условий допуска к управлению транспортными средствами.
"Особое внимание — водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, учитывая повышенный уровень ответственности на дорогах. Они будут обменивать водительские удостоверения каждые пять лет с обязательным прохождением медицинского осмотра", — сообщил министр.
В то же время в МВД подчеркнули, что все водительские удостоверения, выданные ранее, останутся действительными до истечения срока, указанного в документе. При плановой замене водительского удостоверения повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется, если иное не предусмотрено законодательством.
Как писали Новини.LIVE, в Украине готовят изменения в систему наказаний за систематическое превышение скорости. Среди предложенных нововведений — увеличение размера штрафов для нарушителей и дальнейшее развитие сети камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Также Новини.LIVE сообщали, что законопроект о введении штрафных баллов для водителей пока не могут вынести на рассмотрение Верховной Рады из-за отсутствия заключения профильного комитета. По словам народного депутата Владимира Крейденко, документ поддерживают около 70% парламентариев, однако его рассмотрение фактически заблокировано на уровне комитета.
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