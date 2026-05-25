В МВД объяснили порядок сдачи экзамена на водительские права

Граждане, которые изучили правила дорожного движения и стремятся получить водительское удостоверение, должны сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Эта процедура не является сложной, но важно следовать пошаговым инструкциям, что позволит получить документы максимально быстро.

В региональном сервисном центре МВД Киевщины и Черниговщины объяснили, как происходит процесс получения водительского удостоверения.

Как получить водительское удостоверение в Украине

В сервисном центре МВД отметили, что для получения данной услуги нужно иметь предварительную запись. Это можно сделать через функционал "Е-запись", размещенный на сайте МВД, или непосредственно в центре через терминал.

"В день экзамена нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины с отметкой о зарегистрированном месте жительства или ID-карту с выпиской о зарегистрированном месте жительства, идентификационный код, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами", — напомнили специалисты сервисного центра.

Далее администратор проверяет документы, регистрирует будущего водителя на экзамен и делает фотографию. После этого приглашают в экзаменационный класс.

Теоретический экзамен сдается за компьютером, который оборудован камерой Face ID. Такие меры принимают для того, чтобы экзамен не сдал посторонний человек. Экзаменационный класс оборудован камерами с видео- и аудиофиксацией, чтобы экзамен проходил честно и без подсказок.

В МВД напомнили, что ученику нужно ответить на 20 тестовых вопросов за 20 минут. В ответах допускается не более двух ошибок. Результат экзамена становится известен сразу после завершения тестирования. В случае успешной сдачи следующий шаг — освоение практических навыков в аккредитованной автошколе.

