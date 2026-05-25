Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МВД объяснили порядок сдачи экзамена на водительские права

В МВД объяснили порядок сдачи экзамена на водительские права

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 21:15
В МВД объяснили порядок сдачи экзамена на водительские права
Женщина успешно сдала экзамен на водительские права. Фото: Главный сервисный центр МВД

Граждане, которые изучили правила дорожного движения и стремятся получить водительское удостоверение, должны сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Эта процедура не является сложной, но важно следовать пошаговым инструкциям, что позволит получить документы максимально быстро.

В региональном сервисном центре МВД Киевщины и Черниговщины объяснили, как происходит процесс получения водительского удостоверения, информируют Новини.LIVE.

Как получить водительское удостоверение в Украине

В сервисном центре МВД отметили, что для получения данной услуги нужно иметь предварительную запись. Это можно сделать через функционал "Е-запись", размещенный на сайте МВД, или непосредственно в центре через терминал.

"В день экзамена нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины с отметкой о зарегистрированном месте жительства или ID-карту с выпиской о зарегистрированном месте жительства, идентификационный код, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами", — напомнили специалисты сервисного центра.

Далее администратор проверяет документы, регистрирует будущего водителя на экзамен и делает фотографию. После этого приглашают в экзаменационный класс.

Читайте также:

Теоретический экзамен сдается за компьютером, который оборудован камерой Face ID. Такие меры принимают для того, чтобы экзамен не сдал посторонний человек. Экзаменационный класс оборудован камерами с видео- и аудиофиксацией, чтобы экзамен проходил честно и без подсказок.

В МВД напомнили, что ученику нужно ответить на 20 тестовых вопросов за 20 минут. В ответах допускается не более двух ошибок. Результат экзамена становится известен сразу после завершения тестирования. В случае успешной сдачи следующий шаг — освоение практических навыков в аккредитованной автошколе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кабинет Министров инициирует масштабное обновление законодательства о дорожном движении. Документ предусматривает расширение перечня категорий и изменение возрастных требований для получения права на управление.

В странах Европейского Союза украинские беженцы сталкиваются с неожиданными штрафами из-за своих водительских удостоверений. Но есть возможность их обжаловать.

МВД водительское удостоверение экзамены
Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Автор:
Яна Катасонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации