У МВС пояснили порядок складання іспиту на водійські права
Громадяни, які вивчили правила дорожнього руху і прагнуть отримати посвідчення водія, повинні скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Ця процедура не є складною, але важливо дотримуватись покрокових інструкцій, що дозволить отримати документи максимально швидко.
У регіональному сервісному центрі МВС Київщини і Чернігівщини пояснили, як відбувається процес отримання водійського посвідчення, інформують Новини.LIVE.
Як отримати посвідчення водія в Україні
У сервісному центрі МВС зазначили, що для отримання даної послуги потрібно мати попередній запис. Це можна зробити через функціонал "Є-запис", розміщений на сайті МВС, або безпосередньо в центрі через термінал.
"У день іспиту потрібно мати із собою паспорт громадянина України з відміткою про зареєстроване місце проживання або ID-карту з витягом про зареєстроване місце проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами", — нагадали фахівці сервісного центру.
Далі адміністратор перевіряє документи, реєструє майбутнього водія на іспит та робить фотографію. Після цього запрошують до екзаменаційного класу.
Теоретичний іспит складається за комп'ютером, що обладнаний камерою Face ID. Такі міри вживають для того, щоб іспит не склала стороння особа. Екзаменаційний клас обладнаний камерами з відео- та аудіофіксацією, щоб іспит відбувався чесно та без підказок.
У МВС нагадали, що учню потрібно відповісти на 20 тестових запитань за 20 хвилин. У відповідях допускається не більше двох помилок. Результат іспиту стає відомий одразу після завершення тестування. У разі успішного складання наступний крок — опанування практичних навичок в акредитованій автошколі.
