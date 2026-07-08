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Главная Новости дня Водительские права будут выдавать по новым правилам: подробности от МВД

Водительские права будут выдавать по новым правилам: подробности от МВД

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 22:10
Сроки действия водительских удостоверений в Украине будут различными
Новые правила получения водительского удостоверения. Фото: Новини.LIVE, РБК-Україна. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет министров утвердил изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Нововведения предусматривают различные сроки действия водительских удостоверений в зависимости от категории транспорта и призваны привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Постановление вступит в силу после его официальной публикации.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Кабмин ввел новые сроки действия водительских удостоверений

По словам главы МВД, основной целью изменений является гармонизация украинских правил с европейскими нормами и повышение безопасности дорожного движения.

"Главная цель этих изменений — постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения", — отметил Клименко.

Отныне водительские удостоверения будут выдаваться на разный срок в зависимости от категории транспортного средства. Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ) документ будет действителен 15 лет. В то же время для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) срок действия водительского удостоверения составит пять лет.

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В МВД пояснили, что после возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительских удостоверений именно регулярное подтверждение состояния здоровья станет одним из условий допуска к управлению транспортными средствами.

"Особое внимание — водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, учитывая повышенный уровень ответственности на дорогах. Они будут обменивать водительские удостоверения каждые пять лет с обязательным прохождением медицинского осмотра", — сообщил министр.

В то же время в МВД подчеркнули, что все водительские удостоверения, выданные ранее, останутся действительными до истечения срока, указанного в документе. При плановой замене водительского удостоверения повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется, если иное не предусмотрено законодательством.

Как писали Новини.LIVE, в Украине готовят изменения в систему наказаний за систематическое превышение скорости. Среди предложенных нововведений — увеличение размера штрафов для нарушителей и дальнейшее развитие сети камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Также Новини.LIVE сообщали, что законопроект о введении штрафных баллов для водителей пока не могут вынести на рассмотрение Верховной Рады из-за отсутствия заключения профильного комитета. По словам народного депутата Владимира Крейденко, документ поддерживают около 70% парламентариев, однако его рассмотрение фактически заблокировано на уровне комитета.

авто Игорь Клименко водители
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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