Главная Новости дня Вместо Ермака — кто поедет на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа

Вместо Ермака — кто поедет на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 00:07
Умеров поедет на встречу с Виткоффом и зятем Трампа
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters

Секретарь СНБО Рустем Умеров поедет в США на встречу со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Он поедет туда вместо руководителя ОП Андрея Ермака, который подал в отставку. 

Об этом в соцсети Х пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Читайте также:

Что известно о визите Умерова вместо Ермака

"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланцами Трампа в эти выходные", — написал Миллер.

Перед этим издание Axios сообщило, что Ермак подал в отставку за день до того, как должен был поехать в Майами для переговоров с командой Трампа по мирному плану.

Цель визита Ермака должна была заключаться в том, чтобы окончательно согласовать позиции США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Напомним, что в пятницу утром, 28 ноября, НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. Позже сам руководитель ОП тоже подтвердил эту информацию, отметив, что никаких препятствий в следственных действиях нет.

Позже в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Ермак написал заявление об отставке.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
