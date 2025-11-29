Умєров поїде на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Секретар РНБО Рустем Умєров поїде до США на зустріч із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером. Він поїде туди замість керівника ОП Андрія Єрмака, який подав у відставку.

Про це у соцмережі Х пише журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Що відомо про візит Умєрова замість Єрмака

"Мені повідомили, що Рустем Умєров все ж зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цими вихідними", — написав Міллер.

Перед цим видання Axios повідомило, що Єрмак подав у відставку за день до того, як мав поїхати до Маямі для переговорів з командою Трампа щодо мирного плану.

Мета візиту Єрмака мала полягати у тому, щоб остаточно узгодити позиції США та Україна перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до Москви.

Нагадаємо, що у п'ятницю зранку, 28 листопада, НАБУ і САП провели обшуки у Андрія Єрмака. Пізніше сам керівник ОП теж підтвердив цю інформацію, зазначивши, що жодних перешкод у слідчих діях немає.

Пізніше у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що Єрмак написав заяву про відставку.