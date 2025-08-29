Выезд мужчин до 22 лет - какая ситуация на границе

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Украине вступили в силу изменения в правила пересечения государственной границы, позволяющие мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за пределы Украины. Однако это не привело к существенному увеличению пассажиропотока на пунктах пропуска Львовщины.

Об этом сообщила пресс-секретарь 7-го Карпатского пограничного отряда Светлана Бурда в комментарии Новини.LIVE.

Какова ситуация на границе

"Разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не сказалось на увеличении трафика на границе. Летний сезон традиционно характеризуется высоким пассажиропотоком, особенно накануне выходных дней", — сообщила Бурда.

С начала лета нагрузка на пункты пропуска Львовской области выросла на 40%, а в выходные этот показатель увеличивается еще на 16%.

За этот период границу на Львовщине пересекло более 4,5 миллиона человек и более 800 тысяч транспортных средств. Только в августе зафиксировано более 1,5 миллиона пересечений и почти 270 тысяч автомобилей.

Пограничники отмечают, что новая норма касается только мужчин в возрасте от 18 до 22 лет и не распространяется на тех, кто занимает определенные должности в органах государственной власти, государственных структурах и органах местного самоуправления. Для них выезд за границу возможен только в служебных командировках.

Чтобы пересечь границу, мужчины этой возрастной категории должны иметь паспортный документ для выезда за границу и обновленные военно-учетные документы, которые могут быть в бумажной или электронной форме. Их предъявляют пограничникам во время проверки.

Напомним, правительство приняло постановление, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу. С 28 августа оно уже вступило в силу.

По данным ГПСУ, фиксируются первые случаи выезда из Украины, но ажиотажа пока нет.