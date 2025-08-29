Відео
Виїзд чоловіків до 22 років — прикордонники оцінили пасажиропотік

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 17:36
Виїзд чоловіків до 22 років - яка ситуація на кордоні
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Україні набули чинності зміни до правил перетину державного кордону, що дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за межі України. Проте це не спричинило суттєвого збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску Львівщини.

Про це повідомила речниця 7-го Карпатського прикордонного загону Світлана Бурда у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Яка ситуація на кордоні

"Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не позначився на збільшенні трафіку на кордоні. Літній сезон традиційно характеризується високим пасажиропотоком, особливо напередодні вихідних днів", — повідомила Бурда.

З початку літа навантаження на пункти пропуску Львівської області зросло на 40%, а у вихідні цей показник збільшується ще на 16%.

За цей період кордон на Львівщині перетнуло понад 4,5 мільйона осіб та понад 800 тисяч транспортних засобів. Лише у серпні зафіксовано понад 1,5 мільйона перетинів і майже 270 тисяч автівок.

Прикордонники наголошують, що нова норма стосується лише чоловіків віком від 18 до 22 років і не поширюється на тих, хто обіймає визначені посади в органах державної влади, державних структурах та органах місцевого самоврядування. Для них виїзд за кордон можливий лише у службових відрядженнях.

Щоб перетнути кордон, чоловіки цієї вікової категорії повинні мати паспортний документ для виїзду за кордон та оновлені військово-облікові документи, які можуть бути у паперовій чи електронній формі. Їх пред'являють прикордонникам під час перевірки.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Від 28 серпні  вона вже набрала чинності. 

За даними ДПСУ, фіксуються перші випадки виїзду з України, але ажіотажу наразі немає. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
