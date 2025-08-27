Когда мужчины 18-22 лет смогут выезжать за границу — постановление

Пересечение границы. Фото: ГПСУ

Украинское правительство приняло постановление об изменении правил пересечения госграницы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут официально выезжать за границу.

Соответствующий документ появился на Правительственном портале.

Согласно действующему законодательству, изменения вступают в силу уже на следующий день после официальной публикации постановления. Следовательно, уже с четверга, 28 августа, мужчины до 22 лет смогут выехать из страны.

Постановление Кабмина. Фото: скриншот с Правительственного портала

Отметим, что в Государственной пограничной службе сообщили, что для пересечения границы мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы в надлежащем состоянии.

Напомним, что 26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что для отдельных категорий мужчин будет разрешен выезд за границу.

В то же время уточняется, что возможность выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет будет иметь ограничения — существуют определенные должности, которые не будут подпадать под эту норму.