Главная Новости дня Выезд для мужчин до 22 лет — когда вступит в силу постановление

Выезд для мужчин до 22 лет — когда вступит в силу постановление

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 15:37
Когда мужчины 18-22 лет смогут выезжать за границу — постановление
Пересечение границы. Фото: ГПСУ

Украинское правительство приняло постановление об изменении правил пересечения госграницы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут официально выезжать за границу.

Соответствующий документ появился на Правительственном портале.

Читайте также:

Когда мужчины 18-22 лет смогут выезжать за границу

Согласно действующему законодательству, изменения вступают в силу уже на следующий день после официальной публикации постановления. Следовательно, уже с четверга, 28 августа, мужчины до 22 лет смогут выехать из страны.

Виїзд чоловіків за кордон - постанова
Постановление Кабмина. Фото: скриншот с Правительственного портала

Отметим, что в Государственной пограничной службе сообщили, что для пересечения границы мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы в надлежащем состоянии.

Напомним, что 26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что для отдельных категорий мужчин будет разрешен выезд за границу.

В то же время уточняется, что возможность выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет будет иметь ограничения — существуют определенные должности, которые не будут подпадать под эту норму.

граница правительство военнообязанные мужчины выезд за границу
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
