Победа Навроцкого в Польше: что изменится для Украины и стоит ли бояться радикалов

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Победа на президентских выборах в Польше правоконсервативного кандидата Кароля Навроцкого вызвала буквально цунами в политической среде как Польши, так и Украины. Однако стоит ли украинцам переживать относительно будущей политики нового польского президента?

Кто такой Кароль Навроцкий и чего ожидать Украине — во всем разбиралась Альбина Трубенкова.

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Эмоции поляков понять можно: кандидаты шли с микроскопическим разрывом к финишу — в день выборов экзитполы отдавали победу с отрывом в 0,6% провластному либеральному кандидату и действующему мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому. И соратник премьер-министра РП Дональда Туска уже даже успел объявить себя победителем. Однако через несколько часов ситуация изменилась — в конце оппозиционный соратник Ярослава Качиньского, лидера правых консерваторов партии "Право и справедливость", выиграл выборы с преимуществом менее 2%.

Политическая сцена в Польше точно изменится, это может привести даже к внеочередным выборам, распаду действующей правительственной коалиции, возвращению "ПиС" к власти. Итак, шок с одной стороны и триумф с другой в польском обществе понять можно.

Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Но как объяснить страшные пророчества украинских экспертов: мол, в Польше пришли к власти правые радикалы и Украине не стоит надеяться на поддержку официальной Варшавы? Это всепропальство не имеет никаких аргументов, более того, оно даже опасно. Делить две крупнейшие польские политические силы (которые борются за власть между собой уже несколько десятилетий) на проукраинские и антиукраинские — по крайней мере сейчас, во время полномасштабного вторжения — абсолютно безосновательно. И "ПиС" Ярослава Качиньского и "Гражданская коалиция" Дональда Туска всегда выступали за поддержку воюющей Украины. Хотя антиукраинской риторики на нескольких последних выборах в Польше было слишком много.

И еще — не надо путать правых консерваторов (партию "Право и Справедливость", которая выдвинула на выборах Навроцкого) и ультраправых ("Конфедерацию" Славомира Ментцена, которая сейчас имеет поддержку около 13–15%).

Как польские политики поскользнулись на украинском вопросе

Я до сих пор убеждена, что Украине повезло, что в феврале 2022 года в Польше у власти была партия Качиньского (если не касаться внутриполитического дискурса Польши), она имела убедительное большинство в парламенте и принимала решения в пользу украинских беженцев, поставки оружия Украине, формирования решительной проукраинской позиции среди стран центрально-восточного фланга ЕС и НАТО.

Польские "Крабы", тяжелая техника, советские самолеты и история с системой "Пэтриот". Помните как тот же Качиньский предложил передать "Пэтриот" Украине (по контракту Германия должна была ее поставить именно Польше). Тогдашняя оппозиция Польши обвиняла Качиньского в безответственности — мол, не получит ни Польша, ни Украина. Несмотря на все, замысел удался. Польша выступала драйвером многих процессов в начале полномасштабной войны.

Ярослав Качиньский. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

За несколько месяцев до парламентских выборов 2023 года в Польше начались протесты фермеров, блокада границ с Украиной. Пророссийские силы в лице ультраправой "Конфедерации" во главе со Славомиром Ментценом обвиняли тогдашнюю власть правых консерваторов в слишком сильной вовлеченности в помощь Украине за счет "простых поляков". Эта тактика имела успех, потому что с 5–7% уровень поддержки ультраправых вырос до 11–13%.

Протесты польский фермеров. Фото: rmf24.pl

Было бы неправдой говорить, что украинским вопросом упрекали Качиньского соратники Дональда Туска. Но "помощь Украине" стала чем-то токсичным для всех польских политиков. И уже новая властная коалиция левых и центристов во главе с Туском никак не реагировала на протесты фермеров вплоть до местных выборов в апреле 2024 года, потому что это угрожало рейтингам.

Так постепенно "украинский вопрос" начал сказываться и на власти либералов, которая тоже отличилась недружественной риторикой в отношении украинских беженцев, не допускала даже вероятности отправки польских военных в Украину и прочее.

Действительно ли польское общество радикализируется и кем является Кароль Навроцкий

Выбор кандидатом от "ПиС" Кароля Навроцкого приписывают именно лидеру партии Ярославу Качиньскому. Кандидатура казалась не оптимальной даже отдельным однопартийцам: директор института национальной памяти господин Навроцкий имел имидж несколько своеобразный.

Во время избирательной кампании оппоненты его упрекали бурным прошлым: участием в жестоких драках футбольных фанатов, "отжимом" квартиры (Навроцкий объяснял, что он заботился о бывшем владельце этой недвижимости) и даже чуть ли не в сутенерстве (хотя убедительных доказательств последнего предоставлено не было). Действительно, среди политиков "ПиС" можно было выбрать менее яркого кандидата, на которого оппоненты не нашли бы столько грязи. Вся избирательная кампания была бы значительно менее негативной.

Кароль Навроцкий во время занятия боксом. Фото: Karol Nawrocki

Представляется, что "ПиС" сделал выводы из "антиукраинского тренда" в обществе и борьба действительно шла за голоса избирателей, которые все больше склонялись к крайне правым кандидатам. В сумме в первом туре президентских выборов ультраправые набрали около 20%. Мог ли мэр Варшавы и кандидат от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский убедить их? Мое личное мнение — нет. Зато грязная кампания против Навроцкого убедила такого специфического избирателя, что это точно их парень.

И если еще в марте Навроцкий поддерживал вступление Украины в НАТО, то между первым и вторым туром он резко изменил взгляды, подписал договор с одиозным Ментценом и мобилизовал радикальный электорат. Другой вопрос: стоило ли Тшасковскому тоже делать антиукраинские выпады? Например, относительно сокращения помощи украинским беженцам.

Во втором туре он недосчитался несколько процентов голосов либеральной аудитории, что видно из распределения предпочтений электората кандидатов, не попавших во второй тур. Опять скользкий "украинский вопрос". Также сказались проблемы внутри коалиции, которая состоит из трех политических блоков, разделенных на меньшие партии (самая мощная политическая сила коалиции — партия Туска). К сожалению, действующей коалиции не удалось выполнить ряд обещаний, с которыми они шли на парламентские выборы более полутора лет назад. Это касается снижения налогов для малого бизнеса, легализации абортов и тому подобное.

Можно ли считать радикализацией польского общества рост поддержки ультраправых с 11–13% до 15–20% за последние полтора года? Тенденция есть, но она не критическая.

Шансы для Украины

Запрос на усиление националистических сил как раз и удовлетворил Кароль Навроцкий, который для них оказался "своим", но по сути является представителем правых консерваторов. Для Украины этот результат выборов означает продолжение поддержки в войне с Россией (об этом, кстати, оба кандидата говорили достаточно однозначно). То есть ситуация является прогнозируемой и стабильной.

Если после президентских выборов в Польше нынешняя коалиция преодолеет внутренние разногласия (потому что в ней тоже есть свои либералы и консерваторы), для Украины это будет означать возможность международной поддержки официальной Варшавы по двум направлениям. Первое — проевропейское во главе с Туском, который имеет прочные отношения с европейскими лидерами, в частности в Берлине и Париже. Второе — атлантическое, ведь именно соратники Качиньского имеют тесные связи с нынешней администрацией Белого дома, и именно во время первой каденции Трампа Польша подписала крупные контракты на поставку американского оружия в РП.

Таким образом, восстановление трансатлантического сотрудничества по линии Вашингтон–Лондон–Варшава было бы полезно для нас — это дополнительные позиции по безопасности восточного фланга НАТО и важной роли Украины в этом процессе. Имеет значение, кто и как убеждает нынешнего главу Белого дома. Кстати, встреча с Трампом Анджея Дуды, президента РП, каденция которого заканчивается, и следующая же встреча американского лидера с кандидатом в президенты Навроцким — как раз один из аргументов за усиление такого сотрудничества.

Встреча Дональда Трампа с Каролем Навроцким. Фото: wikipedia

В случае распада коалиции в Польше и досрочных выборов, совершенно очевидно, что правые радикалы не смогут их выиграть. Борьба будет идти между теми же двумя мощными антагонистами — партиями нынешнего премьера и будущего президента. В этом смысле можно даже сказать, что досрочные выборы не позволят радикалам нарастить поддержку и прийти к финишу с лучшим результатом, так мы будем иметь безопасную ситуацию на западной границе на ближайшие четыре года.

Нам нужна та самая двухпартийная поддержка среди самых весомых политических сил Польши, сейчас это актуально как никогда. Так стоит ли делать недружественные выпады против новоизбранного президента Польши? Это же право поляков судить, кто и почему его выбрал, дискутировать между собой.

Предвыборные баннеры в Польше. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Представитель "ПиС" в четвертый раз становится президентом страны, то есть это не кандидат ультраправых, давайте не будем путать (политические силы обоих лидеров — Качиньского и Туска — вышли из грозди демократической "Солидарности"). И нам не надо искать врагов там, где их нет. Сосредоточимся на возможностях, даже несмотря на "скользкие" вопросы.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск вскоре обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству.

Также мы писали, что Кароль Навроцкий опубликовал первое обращение к гражданам, в котором выразил благодарность за оказанную поддержку и отметил свое стремление достойно представлять интересы Польши на международной арене.