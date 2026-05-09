Главная Новости дня Ветеран "Самурай": государство не помогает, а протез обойдется в 500$

Дата публикации 9 мая 2026 06:45
Ветеран и глава БФ "Увидим победу" Владислав "Самурай" Ещенко. Фото: Новости.LIVE

В Украине до сих пор нет государственной программы по косметическому протезированию глаз для ветеранов и гражданских, пострадавших в результате российской агрессии. Граждане вынуждены покупать протезы за свой счет.

Сколько приходится тратить защитникам, журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал ветеран и основатель БФ "Побачимо перемогу" Владислав "Самурай" Ещенко.

В Украине нет бесплатного косметического протезирования глаз

Государство финансирует операционный процесс и медицинское протезирование, которое выполняет первичную функцию после потери глаз. Однако, обеспечение косметическими имплантами, чтобы восстановить эстетический вид лица, лежит исключительно на плечах человека с инвалидностью.

"Огромная проблема. Этого нет до сих пор. Нет классификатора профессии, которая может это изготавливать. Нет методики изготовления таких протезов. Мы знаем о многих технологиях. К нам приезжают иностранные партнеры, они привозят нам некоторые новые технологии, новые протезы. На сегодня наши ребята могут воспользоваться только тем, что делается на базе 3 больниц, или купить у частного бизнеса, или получить бесплатно в фонде "Побачимо перемогу", — рассказал Владислав Ещенко.

Цена одного глазного протеза стартует от 3 тысяч гривен. Она зависит от материала, производителя и центра реализации.

"Пластиковый протез обычно стоит от 3 тысяч гривен, а дальше — кто сколько придумает. Также на рынке появился иностранный протезист, который работает на базе частных клиник и там стоимость от 700 евро. Мы устанавливаем протезы от 15 до 23 тысяч гривен в зависимости от материала и сложности работы. Один качественный индивидуальный протез выходит до 500 долларов", — говорит ветеран "Самурай".

Благотворительный фонд "Побачимо перемогу" бесплатно протезирует ветеранов, которые потеряли зрение в результате российской агрессии.

Напомним, павших украинских защитников отказываются хоронить на Мемориальном кладбище. Проблема в непогашенной судимости. "Ветеранский корпус" обратился к нам, чтобы растолковать причины несправедливости.

Ранее ветераны ВСУ на креслах колесных приняли участие в Парижском марафоне. Они преодолели 42 километра.

деньги ветераны протезирование глаза
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
