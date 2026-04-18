Почему Героев с судимостью отказываются хоронить на НВМК - интервью с "Ониксом"

Ветеран российско-украинской войны и представитель ОО "Ветеранский корпус" Александр "Оникс" Скорик. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные отдают свою жизнь за страну, но их отказываются хоронить на Мемориальном кладбище. Помехой становится законодательство, которое делает невозможным чествование при наличии непогашенной судимости. Старые ошибки бойцов, совершенные до войны, сейчас оказываются важнее посмертной присяги государству.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык выяснила причины законодательного пробела у представителя ОО "Ветеранский корпус" Александра "Оникса" Скорика.

Мемориальное военное кладбище отказывается хоронить защитников с непогашенной судимостью. Эта проблема уже стала системной. Почему так происходит?

История очень понятна. К Национальному военному мемориальному кладбищу вообще не может быть претензий, потому что они работают в соответствии с действующим законодательством. Это не они по своему усмотрению решают, кого хоронить, кого не хоронить, кто достоин почета, а кто не достоин.

Они опираются исключительно на законодательство, а именно на закон о погребении и похоронном деле (статья 15, пункт Г), где четко прописано, что военнослужащий, который погиб, но имеет непогашенную судимость, не может быть похоронен на данном НПМК.

Когда обращаются по поводу захоронения, происходит стандартная процедура - подают запрос в правоохранительные органы с целью проверки, есть ли судимость. Если имеется, то направляется автоматический отказ.

Читайте также:

Есть ли разница, какую именно защитник имеет судимость?

Нет, нет, нет. Абсолютно без разницы, какое это преступление: или хранение наркотического вещества, или кража, разбой, грабеж, убийство. Сам факт — есть непогашенная судимость или ее нет.

Трех бойцов Третьего армейского корпуса отказались хоронить на НВМК. Какая ситуация возникла там?

Все три бойца призывались из мест лишения свободы. К сожалению, они погибли и осталась непогашенная судимость.

Двое защитников родом с оккупированных территорий. Один из ребят родом из Константиновки, Донецкая область, а другой — часть Херсонщины, которую контролирует враг. Представители, которые осуществляют захоронение, не могут почтить их по месту рождения. А третий парень - одессит, но все его родные находятся в эмиграции.

Погребение обеспечивало сопровождение Третьего армейского корпуса, который осуществил последнюю волю бойцов. Ребята покоятся на секторе почетных захоронений в Киеве.

Нет быть второго или третьего сорта, никто не должен ждать захоронения. Прах не должен стоять на подоконнике — это неприемлемо.

Проблема с отказами в захоронении касается не только НВМК. Вы писали в своих соцсетях, что скандальная ситуация возникла также на Черниговщине. Почему местные власти против чествования героя?

Трудно понять основания для отказа, но в документе, который я видел, прописано: на территории общины у него нет родственников, потому что он сирота. Поэтому они советуют похоронить военного на НВМК.

Альтернативы не было, поэтому мы обратились и руководство военного кладбища согласовали захоронение. Впрочем, мое сообщение набрало определенную огласку и община передумала. Парня похоронили 9 апреля на малой Родине — в Прилуках.

"Ветеранский корпус" выложил обращение к власти. Какие изменения в законодательстве вы бы хотели увидеть?

"Ветеранский корпус" и комьюнити ветеранов не разделяет защитников Украины на "до и после" смерти. Те ребята, которые пошли защищать страну из мест лишения свободы и, к сожалению, погибли, имеют такое же право на погребение, как и другие павшие защитники.

Судимость солдата, который погиб, должна быть погашена со дня его гибели. Но даже с таким учетом не надо равнять всех под один уровень. Все люди разные, у всех разное прошлое и разные грехи. Поэтому в данном обращении, на рассмотрение законодателя, указано, что преступления против половой неприкосновенности, прав и свобод человека, государственная измена, военные преступления — они все-таки должны оставаться под оговоркой и на рассмотрение законодателя. И, наверное, не стоит хоронить парня, который сидел за кражу, а рядом с ним — человека, который неоднократно совершал изнасилование детей.

Любые изменения должны быть оптимизированными, продуманными и рациональными. То есть человек, который уже привлекался за государственную измену, не может ни при каких условиях, даже если хотел смыть в прямом смысле кровью свои грехи и погиб на поле боя, заслуживать захоронения вместе с теми людьми, которые погибли, но никогда не предавали свою страну, свой народ, свою присягу...

В армию мобилизовались уже более 11 тысяч заключенных. Есть ли среди них погибшие? Конечно, есть. Есть ли среди них погибшие с непогашенной судимостью? Конечно, есть. Прошло два года, как этим украинцам позволили защищать государство, но запрещают быть достойно похороненными.

Также на Мемориальном военном кладбище хоронят неизвестных солдат. Это украинские защитники, совпадение ДНК которых пока не установила лаборатория.