Жорин призывает дать право на занятие госдолжностей для ветеранов

Максим Жорин. Фото: УНИАН

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отреагировал на законопроект, которым установили обязательное требование пройти базовую военную подготовку для работы на государственной службе. Он отметил, что считает это правильным изменением. Кроме того, Жорин заявил о важности предоставить право на занятие госдолжностей для ветеранов.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в четверг, 26 марта, передает Новини.LIVE.

Военная подготовка для госслужащих

Жорин заявил, что военная служба должна быть обязательной, особенно для тех, кто хочет работать в государственных структурах.

"Только эта норма, насколько я понимаю, будет применяться не ранее чем через один год после прекращения или отмены военного положения", — отмечает он.

Должности на госслужбе для ветеранов

Жорин отметил, что уже сейчас стоит законодательно закрепить первоочередное право на занятие должностей на государственной службе для ветеранов войны при прохождении конкурса и полном профессиональном соответствии должности.

"Вот это будет о реальном уважении и благодарности участникам боевых действий со стороны государства", — добавил он.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, ВРУ приняла законопроект №13347, который устанавливает обязательность базовой военной подготовки для тех, кто хочет работать на государственной службе. Решение поддержали 263 нардепа.

Ранее Жорин высказался о случаях СОЧ в Украине. По его словам, проблему может решить только системный анализ, а не ужесточение наказания. Он также отметил, что СОЧ есть абсолютно во всех подразделениях.