Буданов о ветеранах: поддержка должна быть не символической, а системной

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ветеранская политика в Украине постепенно переходит в новую фазу. По его словам, если раньше она воспринималась как социальный блок, то сейчас все больше интегрируется в государственную стратегию. Он отметил, что страна, которая имеет сотни тысяч людей с боевым опытом, не может позволить себе потерять такой потенциал.

Об этом Кирилл Буданов сказал во время совещания с участием Министерства ветеранов, руководителей областных и Киевской городской военных администраций, передает Новини.LIVE.

Руководитель ОП отметил, что заботиться о ветеранах сегодня становится не только социальной обязанностью, а основным элементом государственной политики.

Обсуждались системные вопросы, которые долгое время оставались на уровне отдельных инициатив. В частности, во время встречи проанализировали обеспечение жильем ветеранов и семей погибших как в Киеве, так и в других регионах. Это тема, непосредственно влияющая на ощущение справедливости и уровень доверия к государству.

Кроме того, отдельный блок был посвящен услугам, которые государство уже финансирует для ветеранов. Также была отмечена необходимость увеличения расходов на ветеранскую политику на уровне местных бюджетов. Речь идет о переходе от централизованных решений к ответственности громад.

Важным остается и направление адаптации ветеранов к мирной жизни. Возвращение с фронта не завершается демобилизацией — оно лишь открывает новый этап, когда перед каждым встает вопрос, что дальше.

Вследствие этого акцент был сделан на трудоустройстве. Ветераны рассматриваются не как социальная группа, нуждающаяся в помощи, а как ресурс для развития государства. Люди с опытом ответственности, управления и принятия решений способны и должны участвовать в работе органов местного самоуправления и государственных учреждений.

Кроме того, обсудили политику памяти. В частности, речь идет о необходимости лучшего информирования семей погибших о возможностях захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.

По результатам совещания каждый участник получил четкие задачи и согласованные сроки их выполнения.

Сейчас запрос ветеранской политики для Украины выглядит так же, как послевоенная политика США после Второй мировой войны. В тот период государство направляло инвестиции в ветеранов через образование, обеспечение жильем и создание рабочих мест. Именно это стало основой экономического роста и формирования среднего класса.

Украина сейчас стоит в подобной точке. Или ветераны станут драйвером развития страны или государство рискует получить отложенный социальный кризис.

