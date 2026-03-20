Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов про ветеранів: підтримка має бути не символічною, а системною

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 09:29
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ветеранська політика в Україні поступово переходить в нову фазу. За його словами, якщо раніше вона сприймалась як соціальний блок, то наразі дедалі більше інтегрується у державну стратегію. Він зауважив, що країна, яка має сотні тисяч людей з бойовим досвідом, не може дозволити собі втратити такий потенціал.

Про це Кирило Буданов сказав під час наради за участю Міністерства ветеранів, керівників обласних та Київської міської військових адміністрацій, передає Новини.LIVE.

Керівник ОП зазначив, що дбати про ветеранів сьогодні стає не лише соціальним обов’язком, а основним елементом державної політики. 

Обговорювалися системні питання, які тривалий час залишалися на рівні окремих ініціатив. Зокрема, під час зустрічі проаналізували забезпечення житлом ветеранів і родин загиблих як у Києві, так і в інших регіонах. Це тема, що безпосередньо впливає на відчуття справедливості та рівень довіри до держави.

Крім того, окремий блок був присвячений послугам, які держава вже фінансує для ветеранів. Також було наголошено на потребі збільшення видатків на ветеранську політику на рівні місцевих бюджетів. Йдеться про перехід від централізованих рішень до відповідальності громад.

Важливим залишається і напрям адаптації ветеранів до мирного життя. Повернення з фронту не завершується демобілізацією — воно лише відкриває новий етап, коли перед кожним постає питання, що далі.

Внаслідок цього акцент був зроблений на працевлаштуванні. Ветерани розглядаються не як соціальна група, що потребує допомоги, а як ресурс для розвитку держави. Люди з досвідом відповідальності, управління та ухвалення рішень здатні й мають долучатися до роботи органів місцевого самоврядування та державних установ.

Крім того, обговорили політику памʼяті. Зокрема, йдеться про необхідність кращого інформування родин загиблих щодо можливостей поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. 

За результатами наради кожен учасник отримав чіткі завдання та узгоджені терміни їх виконання.

Наразі запит ветеранської політики для України виглядає так само, як післявоєнна політика США після Другої світової війни. У той період держава спрямовувала інвестиції у ветеранів через освіту, забезпечення житлом і створення робочих місць. Саме це стало підґрунтям економічного зростання та формування середнього класу.

Україна зараз стоїть у подібній точці. Або ветерани стануть драйвером розвитку країни або держава ризикує отримати відкладену соціальну кризу. 

Нагадаємо, блогер Михайло Шнайдер заявви, що прихід Буданов на посаду керівника ОП стало "соціальним заспокійливим для України". За його словами, є запит від суспільство про військових у владі.

Раніше політтехнолог Михайло Шейтельман повідомив, що перехід Буданов до ОП може стати важливим етапом у формуванні його політичного майбутнього

українці Україна ветерани Кирило Буданов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації