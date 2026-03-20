Буданов про ветеранів: підтримка має бути не символічною, а системною

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ветеранська політика в Україні поступово переходить в нову фазу. За його словами, якщо раніше вона сприймалась як соціальний блок, то наразі дедалі більше інтегрується у державну стратегію. Він зауважив, що країна, яка має сотні тисяч людей з бойовим досвідом, не може дозволити собі втратити такий потенціал.

Про це Кирило Буданов сказав під час наради за участю Міністерства ветеранів, керівників обласних та Київської міської військових адміністрацій, передає Новини.LIVE.

Керівник ОП зазначив, що дбати про ветеранів сьогодні стає не лише соціальним обов’язком, а основним елементом державної політики.

Обговорювалися системні питання, які тривалий час залишалися на рівні окремих ініціатив. Зокрема, під час зустрічі проаналізували забезпечення житлом ветеранів і родин загиблих як у Києві, так і в інших регіонах. Це тема, що безпосередньо впливає на відчуття справедливості та рівень довіри до держави.

Крім того, окремий блок був присвячений послугам, які держава вже фінансує для ветеранів. Також було наголошено на потребі збільшення видатків на ветеранську політику на рівні місцевих бюджетів. Йдеться про перехід від централізованих рішень до відповідальності громад.

Важливим залишається і напрям адаптації ветеранів до мирного життя. Повернення з фронту не завершується демобілізацією — воно лише відкриває новий етап, коли перед кожним постає питання, що далі.

Внаслідок цього акцент був зроблений на працевлаштуванні. Ветерани розглядаються не як соціальна група, що потребує допомоги, а як ресурс для розвитку держави. Люди з досвідом відповідальності, управління та ухвалення рішень здатні й мають долучатися до роботи органів місцевого самоврядування та державних установ.

Крім того, обговорили політику памʼяті. Зокрема, йдеться про необхідність кращого інформування родин загиблих щодо можливостей поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

За результатами наради кожен учасник отримав чіткі завдання та узгоджені терміни їх виконання.

Наразі запит ветеранської політики для України виглядає так само, як післявоєнна політика США після Другої світової війни. У той період держава спрямовувала інвестиції у ветеранів через освіту, забезпечення житлом і створення робочих місць. Саме це стало підґрунтям економічного зростання та формування середнього класу.

Україна зараз стоїть у подібній точці. Або ветерани стануть драйвером розвитку країни або держава ризикує отримати відкладену соціальну кризу.

Нагадаємо, блогер Михайло Шнайдер заявви, що прихід Буданов на посаду керівника ОП стало "соціальним заспокійливим для України". За його словами, є запит від суспільство про військових у владі.

Раніше політтехнолог Михайло Шейтельман повідомив, що перехід Буданов до ОП може стати важливим етапом у формуванні його політичного майбутнього.