Буданов анонсував розширення підтримки для ветеранів
Дата публікації: 18 березня 2026 19:13
Кирило Буданов. Фото: Офіс президента
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що підтримка ветеранів є обов'язком держави. Під час наради з представниками Мінветеранів і регіональної влади обговорили забезпечення житлом, розширення соцпослуг і збільшення фінансування ветеранської політики. Окрему увагу приділили працевлаштуванню, адаптації до цивільного життя та вшануванню загиблих захисників.
Новина доповнюється...
