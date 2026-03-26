Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Жорін закликає надати право на заняття держпосад для ветеранів

Жорін закликає надати право на заняття держпосад для ветеранів

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 15:41
Жорін закликає надати право на заняття держпосад для ветеранів
Максим Жорін. Фото: УНІАН

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін відреагував на законопроєкт, яким встановили обовʼязкову вимогу пройти базову військову підготовку для роботи на державній службі. Він наголосив, що вважає це правильною зміною. Крім того, Жорін заявив про важливість надати право на заняття держпосад для ветеранів.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у четвер, 26 березня, передає Новини.LIVE.

Військова підготовка для держслужбовців

Жорін заявив, що військова служба повинна бути обовʼязковою, особливо для тих, хто хоче працювати в державних структурах

"Тільки ця норма, наскільки я розумію, буде застосовуватися не раніше ніж через один рік після припинення або скасування воєнного стану", — зазначає він.

Посади на держслужбі для ветеранів

Жорін наголосив, що вже зараз варто законодавчо закріпити першочергове право на заняття посад на державній службі для ветеранів війни при проходженні конкурсу та повній професійній відповідності посаді.

Читайте також:

"Ось це буде про реальну повагу і вдячність учасникам бойових дій з боку держави", — додав він.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, ВРУ ухвалила законопроєкт №13347, який встановлює обовʼязок базової військової підготовки для тих, хто хоче працювати на державній службі. Рішення підтримали 263 нардепи.

Раніше Жорін висловився про випадки СЗЧ в Україні. За його словами, проблему може розвʼязати лише системний аналіз, а не посилення покарання. Він також зазначив, що СЗЧ є абсолютно у всіх підрозділах.

Україна ветерани Максим Жорін держслужбовці
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації