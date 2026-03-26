Жорін закликає надати право на заняття держпосад для ветеранів

Максим Жорін.

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін відреагував на законопроєкт, яким встановили обовʼязкову вимогу пройти базову військову підготовку для роботи на державній службі. Він наголосив, що вважає це правильною зміною. Крім того, Жорін заявив про важливість надати право на заняття держпосад для ветеранів.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у четвер, 26 березня.

Військова підготовка для держслужбовців

Жорін заявив, що військова служба повинна бути обовʼязковою, особливо для тих, хто хоче працювати в державних структурах.

"Тільки ця норма, наскільки я розумію, буде застосовуватися не раніше ніж через один рік після припинення або скасування воєнного стану", — зазначає він.

Посади на держслужбі для ветеранів

Жорін наголосив, що вже зараз варто законодавчо закріпити першочергове право на заняття посад на державній службі для ветеранів війни при проходженні конкурсу та повній професійній відповідності посаді.

"Ось це буде про реальну повагу і вдячність учасникам бойових дій з боку держави", — додав він.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, ВРУ ухвалила законопроєкт №13347, який встановлює обовʼязок базової військової підготовки для тих, хто хоче працювати на державній службі. Рішення підтримали 263 нардепи.

Раніше Жорін висловився про випадки СЗЧ в Україні. За його словами, проблему може розвʼязати лише системний аналіз, а не посилення покарання. Він також зазначив, що СЗЧ є абсолютно у всіх підрозділах.