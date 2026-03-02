Відео
Ветеран заявив, що лікарні продають списки людей на протези

Дата публікації: 2 березня 2026 09:47
Симороз заявив про продаж списків пацієнтів для протезування
Військовослужбовець показує протез. Фото: кадр з відео

Ветеран війни Олег Симороз заявив, що в Україні, за його словами, лікарні продають списки людей, які потребують протезування. Він наголосив, що через це до пацієнтів першими приходять не найкращі фахівці, а ті, хто встигає раніше, і закликав запровадити прозорий відбір центрів протезування.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці проєкту Новини.LIVE "Наша справа".

Ветеран війни Симороз заявив, що в системі протезування, на його думку, немає належного фільтру якості й прозорого добору виконавців, через що пацієнти можуть отримувати невдалі рішення.

Він пояснив, що нині часто працює принцип "хто перший прийшов до пацієнта, той і заробив", при цьому рівень підготовки представників центрів протезування не завжди підтверджується на старті.

У цьому ж контексті Симороз висловив твердження, що медзаклади продають контакти людей, які потребують протезування, і наполягає на іншій моделі.

"На жаль, лікарні продають тупо списки цих людей. Всі мають приходити, показувати свій досвід, лікарі давати свої рекомендації, який у кого бекграунд, якого досвіду, якої складності пацієнтів. На підставі цього мультидисциплінарна комісія має подати рекомендацію пацієнту, і пацієнт сам зважити і вибрати", — сказав він.

Як приклад наслідків такого підходу в матеріалі згадується доброволець Євгеній, який на Запорізькому напрямку втратив обидві кисті рук і став одним із тих, хто, за текстом, отримав неякісний протез. Зазначається, що представники центру прийшли до нього із запевненнями, що зможуть "повернути" руки, а витрати компенсує держава.

Однак, за наведеною розповіддю, виготовлені протези не стали частиною його повсякденного життя, бо виявилися низької якості й не забезпечували потрібної функціональності.

"Він (протез. — Ред.) навіть не працює вже адекватно. Два роки він пролежав. Ним адекватно робити не можна. І це факт... Ножа він нормально не тримає. Для ножа треба робити окрему ручку для того, щоб тримати", — йдеться в цитаті.

Дивіться детальне розслідування журналістів проєкту "Наша справа" про те, хто заробляє з протезування для військових та чи надають їм якісні протези.

Також ветерани розкритикували бездіяльність влади Києва щодо  інклюзивності міста.

лікарні ветерани протезування біонічні протези військовослужбовці ампутація
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
