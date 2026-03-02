Ветераны раскритиковали подход к протезированию военных и качество изделий

Военнослужащий показывает протез. Фото: кадр из видео

Ветеран Олег Симороз заявил о проблеме протезирования и рассказал о случаях некачественных протезов. По его словам, чтобы такого не случалось, пациент должен получать рекомендацию мультидисциплинарной комиссии и выбирать среди центров, которые подтвердили квалификацию и опыт.

Об этом он рассказал в интервью журналистке проекта Новини.LIVE "Наша справа".

Военным предоставляют некачественные услуги по протезированию

Ветеран войны Симороз заявил, что в системе протезирования, по его мнению, нет должного фильтра качества и прозрачного отбора исполнителей, из-за чего пациенты могут получать неудачные решения.

Он пояснил, что сейчас часто работает принцип "кто первый пришел к пациенту, тот и заработал", при этом уровень подготовки представителей центров протезирования не всегда подтверждается на старте.

В этом же контексте Симороз высказал утверждение, что медучреждения продают контакты людей, нуждающихся в протезировании, и настаивает на другой модели.

"К сожалению, больницы продают тупо списки этих людей. Все должны приходить, показывать свой опыт, врачи давать свои рекомендации, какой у кого бэкграунд, какого опыта, какой сложности пациентов. На основании этого мультидисциплинарная комиссия должна подать рекомендацию пациенту, и пациент сам взвесить и выбрать", — сказал он.

В качестве примера последствий такого подхода в материале упоминается доброволец Евгений, который на Запорожском направлении потерял обе кисти рук и стал одним из тех, кто, по тексту, получил некачественный протез. Отмечается, что представители центра пришли к нему с заверениями, что смогут "вернуть" руки, а расходы компенсирует государство.

Однако, по приведенному рассказу, изготовленные протезы не стали частью его повседневной жизни, потому что оказались низкого качества и не обеспечивали нужной функциональности.

"Он (протез. - Ред.) даже не работает уже адекватно. Два года он пролежал. Им адекватно делать нельзя. И это факт... Нож он нормально не держит. Для ножа надо делать отдельную ручку для того, чтобы держать", — говорится в цитате.

