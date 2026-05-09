Ветеран "Самурай": держава не допомагає, а протез обійдеться в 500$

Ветеран та очільник БФ "Побачимо перемогу" Владислав "Самурай" Єщенко. Фото: Новини.LIVE

В Україні досі немає державної програми з косметичного протезування очей для ветеранів та цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. Громадяни змушені купувати протези за власний кошт.

Скільки доводиться витрачати захисникам журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів ветеран та засновник БФ "Побачимо перемогу" Владислав "Самурай" Єщенко.

В Україні немає безкоштовного косметичного протезування очей

Держава фінансує операційний процес та медичне протезування, яке виконує первинну функцію після втрати очей. Однак, забезпечення косметичними імплантами, щоб відновити естетичний вигляд обличчя, лежить виключно на плечах людини з інвалідністю.

"Величезна проблема. Цього немає досі. Немає класифікатору професії, яка може це виготовляти. Немає методики виготовлення таких протезів. Ми знаємо про багато технологій. До нас приїжджають іноземні партнери, вони привозять нам деякі нові технології, нові протези. На сьогодні наші хлопці і дівчата можуть скористатися лише тим, що робиться на базі 3 лікарень, або купити у приватного бізнесу, або отримати безкоштовно в фонді "Побачимо перемогу", — розповів Владислав Єщенко.

Ціна одного очного протезу стартує від 3 тисяч гривень. Вона залежить від матеріалу, виробника та центру реалізації.

Читайте також:

"Пластиковий протез зазвичай коштує від 3 тисяч гривень, а далі — хто скільки придумає. Також на ринку зʼявився іноземний протезист, який працює на базі приватних клінік і там вартість від 700 євро. Ми встановлюємо протези від 15 до 23 тисяч гривень в залежності від матеріалу і складності роботи. Один якісний індивідувальний протез виходить до 500 доларів", — каже ветеран "Самурай".

Благодійний фонд "Побачимо перемогу" безкоштоно протезує ветеранів, які втратили зір внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, полеглих українських захисників відмовляються ховати на Меморіальному цвинтарі. Проблема в непогашеній судимості. "Ветеранський корпус" звернувся до нас, щоб розтлумачити причини несправедливості.

Раніше ветерани ЗСУ на кріслах колісних взяли участь у Паризькому марафоні. Вони подолали 42 кілометри.