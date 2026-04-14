Украинские ветераны преодолели все 42 км на Парижском марафоне

Ветераны Украины. Фото: Центр "Несокрушимые"

В воскресенье, 12 апреля, украинские ветераны и гражданские украинцы приняли участие в Парижском марафоне. В частности, команда ветеранов прошла более 42 км расстояния на креслах колесных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу United Help Ukraine.

Украинцы на Парижском марафоне 12 апреля

Масштабная инициатива была реализована благодаря партнерству с французским инженером Полем де Ливроном и поддержке американской благотворительной организации United Help Ukraine, которая помогает Украине еще с 2014 года. Выступление команды на марафоне стало частью программы Wounded Warrior, направленной на реабилитацию раненых военных через спорт.

Команда украинских ветеранов, которые получили ранения, полностью преодолела дистанцию Парижского марафона в 42 км, используя самодельные деревянные кресла колесные.

Участие в забеге не только показало выносливость и силу духа украинцев, но и привлекло внимание к масштабам проблемы: за четыре года войны более 500 тысяч военных получили ранения, а количество ампутаций превысило 140 тысяч.

Таким образом, этот марафон стал и символом несокрушимости, и напоминанием о вызовах, которые стоят перед ветеранами.

