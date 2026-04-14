Украинские ветераны преодолели все 42 км на Парижском марафоне

Украинские ветераны преодолели все 42 км на Парижском марафоне

Дата публикации 14 апреля 2026 00:55
Ветераны Украины. Фото: Центр "Несокрушимые"

В воскресенье, 12 апреля, украинские ветераны и гражданские украинцы приняли участие в Парижском марафоне. В частности, команда ветеранов прошла более 42 км расстояния на креслах колесных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу United Help Ukraine.

Украинцы на Парижском марафоне 12 апреля

Масштабная инициатива была реализована благодаря партнерству с французским инженером Полем де Ливроном и поддержке американской благотворительной организации United Help Ukraine, которая помогает Украине еще с 2014 года. Выступление команды на марафоне стало частью программы Wounded Warrior, направленной на реабилитацию раненых военных через спорт.

Команда украинских ветеранов, которые получили ранения, полностью преодолела дистанцию Парижского марафона в 42 км, используя самодельные деревянные кресла колесные.

Участие в забеге не только показало выносливость и силу духа украинцев, но и привлекло внимание к масштабам проблемы: за четыре года войны более 500 тысяч военных получили ранения, а количество ампутаций превысило 140 тысяч.

Таким образом, этот марафон стал и символом несокрушимости, и напоминанием о вызовах, которые стоят перед ветеранами.

Бывший аэроразведчик Артем Хребет стал чемпионом Украины по боксу среди ветеранов, одержав победу над Михаилом Дроботенко.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин призвал власть предоставить право ветеранам занимать государственные должности.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
