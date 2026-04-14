Українські ветерани подолали усі 42 км на Паризькому марафоні

Ветерани України.

У неділю, 12 квітня, українські ветерани та цивільні українці взяли участь у Паризькому марафоні. Зокрема, команда ветеранів подалася понад 42 км відстані на кріслах колісних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу United Help Ukraine.

Масштабна ініціатива була реалізована завдяки партнерству з французьким інженером Полем де Лівроном і підтримці американської благодійної організації United Help Ukraine, яка допомагає Україні ще з 2014 року. Виступ команди на марафоні став частиною програми Wounded Warrior, спрямованої на реабілітацію поранених військових через спорт.

Команда українських ветеранів, які зазнали поранень, повністю подолала дистанцію Паризького марафону у 42 км, використовуючи саморобні дерев'яні крісла колісні.

Участь у забігу не лише засвідчила витривалість і силу духу українців, а й привернула увагу до масштабів проблеми: за чотири роки війни понад 500 тисяч військових отримали поранення, а кількість ампутацій перевищила 140 тисяч.

Таким чином, цей марафон став і символом незламності, і нагадуванням про виклики, які стоять перед ветеранами.

