В Запорожье российская атака повредила краеведческий музей

Последствия российского обстрела краеведческого музея в Запорожье 30 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты во вторник, 30 июня, атаковали Запорожье. В частности, захватчики повредили краеведческий музей, а также соседнюю общественную зону.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Повреждения краеведческого музея в Запорожье 30 июня

Взрывная волна повредила здание Запорожского областного краеведческого музея, а в соседнем помещении общественной организации "Доречно" выбило стекла в окнах и сорвало дверной замок.

Последствия российского удара по музею в Запорожье. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Руководительница организации Анна отметила, что во время российской атаки находилась внутри здания, а после сильного шума спустилась вниз и услышала, как сыплется стекло.

Удар России по Запорожью 30 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Запорожский областной краеведческий музей. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

"Когда я выходила, двери открылись сами — вырвало замок. Всё было задымлено, с другой стороны была видна вспышка. Кто-то кричал, кто-то просил огнетушитель", — говорит она.

Внутренние окна остались неповрежденными благодаря стеклопакетам и защитной бронепленке.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, 30 июня российские оккупанты нанесли удары КАБами по Запорожью, в результате чего возникли разрушения. Известно о четырех раненых.

А 29 июня Россия нанесла удар по маршрутке в Запорожье, в результате чего погибли три человека. Кроме того, восемь человек получили ранения.