В Запорожье из-за удара РФ блэкаут, пожары и повреждены дома
В ночь на 11 августа россияне обстреляли Запорожье баллистическими ракетами и КАБами. В результате вражеских ударов пострадал жилой сектор, возникли проблемы с электроснабжением, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.
Последствия обстрела Запорожья в ночь на 11 августа
Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 00:28 военные зафиксировали, что в направлении Запорожья летят баллистические ракеты. Еще через несколько минут были зафиксированы пуски КАБ, на фоне чего в городе были слышны взрывы.
Примерно через полчаса глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил, что РФ нанесла по городу комбинированный удар, и рассказал о его последствиях.
"Повреждены дома, нежилые здания, произошло отключение электроэнергии, возникли пожары — таковы предварительные последствия российского комбинированного удара по Запорожью. Экстренные службы уже работают", — говорилось в сообщении в Telegram в 01:01.
Чуть позже он официально подтвердил, что по городу прилетели именно ракеты и авиабомбы. На данный момент известно, что пострадали как минимум два человека.
Обновлено в 01:40
Федоров уточнил, что число пострадавших в Запорожье возросло до 9.
"Россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру. Повреждены гаражный кооператив и нежилые здания", — говорится в сообщении.
Оновлено о 02:40
"Пять человек погибли, еще 20 ранены: к сожалению, растёт число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — уточнил Федоров.
Как сообщали Новини.LIVE, утром 10 августа оккупанты нанесли удар по жилым домам в Запорожье с помощью КАБ. В результате обстрела пострадали люди.
Также мы писали, что 5 августа оккупанты атаковали в Запорожье детскую больницу. В результате вражеских ударов в здании были повреждены несколько медицинских отделений.
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