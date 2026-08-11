В Запорожье из-за удара РФ блэкаут, пожары и повреждены дома

Спасатели на месте нападения. Фото: ГСЧС

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь на 11 августа россияне обстреляли Запорожье баллистическими ракетами и КАБами. В результате вражеских ударов пострадал жилой сектор, возникли проблемы с электроснабжением, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 11 августа

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 00:28 военные зафиксировали, что в направлении Запорожья летят баллистические ракеты. Еще через несколько минут были зафиксированы пуски КАБ, на фоне чего в городе были слышны взрывы.

Примерно через полчаса глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил, что РФ нанесла по городу комбинированный удар, и рассказал о его последствиях.

"Повреждены дома, нежилые здания, произошло отключение электроэнергии, возникли пожары — таковы предварительные последствия российского комбинированного удара по Запорожью. Экстренные службы уже работают", — говорилось в сообщении в Telegram в 01:01.

Чуть позже он официально подтвердил, что по городу прилетели именно ракеты и авиабомбы. На данный момент известно, что пострадали как минимум два человека.

Посты Федорова. Фото: скриншот

Обновлено в 01:40

Федоров уточнил, что число пострадавших в Запорожье возросло до 9.

"Россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру. Повреждены гаражный кооператив и нежилые здания", — говорится в сообщении.

Оновлено о 02:40

"Пять человек погибли, еще 20 ранены: к сожалению, растёт число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — уточнил Федоров.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 10 августа оккупанты нанесли удар по жилым домам в Запорожье с помощью КАБ. В результате обстрела пострадали люди.

Также мы писали, что 5 августа оккупанты атаковали в Запорожье детскую больницу. В результате вражеских ударов в здании были повреждены несколько медицинских отделений.