Эксгумация тел жертв Волынской трагедии — в Украине начнут работы 2025 года

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Фото: my.ua

В ответ на запросы польских граждан Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работы по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Эти работы будут проходить в Ровенской области.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте института во вторник, 2 октября.

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Эксгумация тел жертв Волынской трагедии

В сентябре институт получил запрос, что стало основанием для решения привлечь поисковые работы на территории Ровенской области к плану работы и мер на 2025 год.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович подчеркнул, что украинская сторона остается открытой для сотрудничества с польскими организациями в вопросах поиска, сохранения и ухода за памятными местами, которые важны как для украинцев в Польше, так и для поляков в Украине.

"Однако учитывая, что официальные межинституционные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют… УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши", — отметил Дробович.

Дробович подчеркнул, что, получив от польских граждан необходимые уточнения по поводу расположения возможных мест поиска, УИНП будет пытаться оказать им помощь, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию.

Реакция Польши

В Польше с позитивом восприняли намерения Украины возобновить работы по поиску и эксгумации останков жертв Волынской трагедии.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский подчеркнул, что глава польского внешнеполитического ведомства "рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти о жертвах ужасных событий на Волыни".

Что известно о Волынской трагедии

Волынская трагедия остается одной из наиболее болезненных и противоречивых тем в украинско-польских отношениях. События 1943-1944 годов, когда на Волыни и других западноукраинских землях происходили массовые убийства по этническому признаку, оставляют глубокий след в коллективной памяти обоих народов.

Взгляды историков Украины и Польши на события существенно разнятся, особенно в вопросе количества жертв. По разным подсчетам, от 35 до 100 тысяч поляков и от 15 до 25 тысяч украинцев стали жертвами конфликта. Причины трагедии также предмет споров: одни считают, что это была сознательная этническая чистка, организованная под руководством ОУН и УПА, обусловленная националистической идеологией. Другие историки настаивают, что конфликт носил стихийный характер и возник на фоне всеобщей жестокости войны, предварительного напряжения и дискриминации украинцев в межвоенной Польше.

С 2016 года Польша официально квалифицирует Волынскую трагедию как "геноцид, учиненный украинскими националистами". Ежегодно 11 июля в стране чтят память жертв этих событий. В 2018 году в Польше ввели уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".

11 июля 2023 года Сейм Польши принял резолюцию о почитании памяти жертв Волынской трагедии, в которой отмечено, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины".

Напомним, замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.

Также польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.