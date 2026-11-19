Дети на вокзале обнимаются. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине подтвердили 20 651 случай депортации и принудительного перемещения украинских детей и молодежи. В то же время эта цифра не является окончательной, поскольку Россия скрывает информацию о перемещенных лицах. В рамках инициативы Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2 833 детей и молодых людей.

Об этом сообщил руководитель инициативы Bring Kids Back UA Максим Максимов во время онлайн-брифинга, приуроченного к Всемирному дню ребенка, в четверг, 19 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Как работает инициатива Bring Kids Back UA

Инициативу Bring Kids Back UA запустил Президент Украины в 2023 году. Ее цель — объединить усилия государственных органов, общественных организаций и международных партнеров для поиска и возвращения украинских детей, а также обеспечения их реинтеграции.

По словам Максима Максимова, работа инициативы охватывает пять ключевых направлений:

поиск детей и проверку данных;

реализацию механизмов возвращения детей;

развитие системы реинтеграции и реабилитации молодежи после возвращения;

привлечение России к ответственности за совершенные преступления;

стратегические коммуникации и международную адвокацию.

К каждому из направлений привлечены государственные органы, общественные организации и международные партнеры. В частности, в сфере реинтеграции ключевую роль играет Министерство социальной политики, семьи и единства, а в направлении стратегических коммуникаций — Министерство иностранных дел.

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Сколько украинских детей депортировала Россия

По данным Министерства юстиции, удалось подтвердить 20 651 случай депортации и принудительного перемещения. Речь идет о случаях, когда детей и молодых людей перемещали с одной территории на другую — как в пределах оккупированных территорий, так и в Россию.

Максим Максимов подчеркнул, что эта цифра не является окончательной. По его словам, Россия не предоставляет информацию ни Украине, ни международным организациям, а также пытается скрыть данные о перемещенных детях. В частности, их размещают в российских семьях, меняют им имена и выдают новые паспорта.

Отдельно руководитель инициативы обратил внимание на положение украинских детей и молодежи, которые остаются на временно оккупированных территориях.

По его оценке, под влиянием российской политики находятся примерно 1,5 млн молодых людей. Они ежедневно подвергаются русификации, милитаризации и индоктринации.

Сколько детей удалось вернуть в Украину

По состоянию на утро 19 ноября в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 2 833 детей и молодых человека. Речь идет как о тех, кого вывезли в Россию, так и о тех, кто находился на временно оккупированных территориях.

Максимов подчеркнул, что этого результата удалось достичь благодаря совместной работе государства, общественных организаций и международных партнеров. Среди государственных структур, играющих ключевую роль непосредственно в возвращении детей, он назвал Министерство иностранных дел, Службу безопасности Украины и Офис омбудсмена.

К этой работе также присоединились общественные организации Save Ukraine, Украинская сеть за права ребенка, "Компас мечты", Humanity, Pluriton и Helping to Live. Помощь оказывают и страны-посредники — США, Катар, Южная Африка, Ватикан и Австрия.

В то же время руководитель Bring Kids Back UA обратил внимание на долю возвращений, которые произошли при посредничестве других стран. По его словам, благодаря медиации удалось вернуть чуть более 100 детей из общего числа 2 833. Это менее 3%.

Максимов подчеркнул, что подавляющее большинство возвращений происходит не благодаря сотрудничеству с Россией или её доброй воле, а вопреки этому.

Как Украина добивается ответственности России

Отдельным направлением работы остается привлечение России к ответственности за преступления против украинских детей. Максимов отметил, что важнейшая задача — вернуть детей, обеспечить им возможность восстановить детство и реинтегрироваться в семьи и общины, чтобы они могли планировать свою жизнь и будущее в Украине.

В то же время из-за масштаба совершенных преступлений вопрос об ответственности не снимается с повестки дня. Изначально действия России квалифицировали как военные преступления, в частности депортацию и принудительное перемещение детей. Такую квалификацию, по словам руководителя инициативы, Международный уголовный суд применил в марте 2023 года.

Однако сейчас внимание международного сообщества и украинских правоохранительных органов охватывает более широкий круг действий России в отношении украинских детей и молодежи на временно оккупированных территориях. Речь идет не только о перемещении, но и о принудительной паспортизации, запрете украинского образования, языка и культуры, а также о поощрении молодежи к поступлению в Вооруженные силы РФ.

Максимов сообщил, что летом этого года эксперты международного механизма ОБСЕ систематически квалифицировали политику русификации, депортации и милитаризации как преступления против человечности. К аналогичным выводам пришла Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине.

В то же время украинские правоохранительные органы продолжают расследование. По словам руководителя Bring Kids Back UA, подозрения объявляются, в частности, по делам о милитаризации, депортации и принудительном перемещении детей.

Как международные партнеры усиливают давление на Россию

Еще одним важным направлением работы Максимов назвал усиление международного давления на Россию. По его словам, без этого не стоит ожидать масштабного возвращения украинских детей.

Одним из механизмов такого воздействия являются санкции. Международные партнеры вводят ограничения против России за различные противоправные действия в отношении украинских детей и молодежи, находящихся под ее контролем. Максимов упомянул, в частности, недавние санкционные пакеты Великобритании и Канады, а также подчеркнул, что Украина тоже системно работает в этом направлении.

Кроме того, в рамках международной деятельности Bring Kids Back UA создали Международную коалицию за возвращение украинских детей. На данный момент она объединяет 53 участника. Максимов выразил надежду, что в ближайшее время их число увеличится.

Коалиция не только помогает усиливать давление на Россию посредством совместных заявлений и резолюций, но и оказывает Украине практическую поддержку. Она охватывает все основные направления работы — от поиска и возвращения детей до их реинтеграции и привлечения виновных к ответственности.

Отдельно Максимов упомянул резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, принятую в прошлом году в Нью-Йорке при поддержке 91 страны. Документ требует от России предоставлять информацию об украинских детях, обеспечить гуманитарный доступ к временно оккупированным территориям и вернуть их домой.

По словам руководителя Bring Kids Back UA, примерно через две недели исполнится вторая годовщина принятия резолюции, однако Россия до сих пор ее не выполняет.

Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть 2 790 детей из более чем 20 тысяч, похищенных Россией. В этом процессе помогают Ватикан, страны Ближнего Востока и другие международные партнеры. В ходе переговоров с премьером Андорры Шавьером Эспотом Саморой стороны обсудили помощь в возвращении детей и поддержку украинской энергетики.

Новини.LIVE писали, что первая леди США Мелания Трамп заявила, что Россия пыталась приобщить похищенных украинских детей к российской культуре и передавать их в российские семьи. Она подчеркнула, что воссоединение детей с родителями остается одним из главных направлений её работы. По словам Трамп, её команда продолжает сотрудничать с представителями Украины и России с целью возвращения детей.