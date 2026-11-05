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Главная Новости дня Зеленский: Украине удалось вернуть 2790 похищенных Россией детей

Зеленский: Украине удалось вернуть 2790 похищенных Россией детей

Ua ru
5 ноября 2026 17:38
Зеленский обсудил с Андоррой вопрос о возвращении похищенных Россией детей кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Андорры Шарьером Эспотом Саморой. Стороны обсудили совместные усилия по возвращению украинских детей, похищенных Россией, а также возможную помощь Андорры украинской энергетике в преддверии зимы.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Сколько украинских детей удалось вернуть из России

По словам Зеленского, Украина уже вернула 2 790 детей из более чем 20 тысяч, похищенных Россией. Для этого страна сотрудничает с Ватиканом, государствами Ближнего Востока и другими международными партнерами.

Президент подчеркнул, что каждое возвращение сопровождается трудностями. В частности , нужно найти ребенка, проверить информацию о нем, доказать обстоятельства похищения и организовать возвращение. В то же время Россия оказывает сопротивление.

Во время беседы с премьером Андорры стороны обсудили конкретные шаги, с помощью которых страна может присоединиться к процессу возвращения детей. По итогам встречи было решено, что команды обоих государств установят контакт и совместно проработают возможные меры.

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Как Андорра может помочь украинской энергетике

Отдельной темой переговоров стала поддержка украинской энергетики. Зеленский проинформировал премьер-министра Андорры о российских ударах и их последствиях.

Президент отметил, что помощь энергетическому сектору важна как сейчас, так и в течение зимы, поскольку она может поддержать украинцев в условиях российских атак.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября Владимир Зеленский встретился с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру. Стороны обсудили возможности поддержки украинской энергосистемы, которая подвергается повреждениям из-за российских атак, а также перспективы совместного производства оружия.

Также Новини.LIVE писали, что 5 ноября Владимир Зеленский раскритиковал заявления Илона Маска о войне и российских потерях. Президент отметил, что ему сложно понять, когда американский миллиардер говорит серьезно, а когда шутит. В то же время глава государства поблагодарил компанию SpaceX за спутниковую связь Starlink, которая помогает Украине с самого начала полномасштабного вторжения.

Владимир Зеленский дети Ватикан война в Украине похищенные Россией дети
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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