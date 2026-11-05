Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою. Сторони обговорили спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія, а також можливу допомогу Андорри українській енергетиці напередодні зими.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Скільки українських дітей вдалося повернути з Росії

За словами Зеленського, Україна вже повернула 2 790 дітей із понад 20 тисяч, яких викрала Росія. Для цього країна співпрацює з Ватиканом, державами Близького Сходу та іншими міжнародними партнерами.

Президент наголосив, що кожне повернення супроводжується труднощами. Зокрема, потрібно знайти дитину, перевірити інформацію про неї, довести обставини викрадення та організувати повернення. Водночас Росія чинить цьому опір.

Під час розмови з прем’єром Андорри сторони обговорили конкретні кроки, якими країна може долучитися до повернення дітей. За підсумками зустрічі домовилися, що команди обох держав сконтактують і спільно опрацюють можливі заходи.

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Як Андорра може допомогти українській енергетиці

Окремою темою переговорів стала підтримка української енергетики. Зеленський поінформував прем’єр-міністра Андорри про російські удари та їхні наслідки.

Президент зазначив, що допомога енергетичному сектору важлива як зараз, так і протягом зими, оскільки вона може підтримати українців в умовах російських атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 5 листопада Володимир Зеленський зустрівся з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру. Сторони обговорили можливості підтримки української енергосистеми, яка зазнає пошкоджень через російські атаки, а також перспективи спільного виробництва зброї.

Також Новини.LIVE писали, що 5 листопада Володимир Зеленський розкритикував заяви Ілона Маска про війну та російські втрати. Президент зазначив, що йому складно зрозуміти, коли американський мільярдер говорить серйозно, а коли жартує. Водночас глава держави подякував компанії SpaceX за супутниковий зв’язок Starlink, який допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення.