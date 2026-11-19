Діти на вокзалі обіймаються. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні верифікували 20 651 випадок депортації та примусового переміщення українських дітей і молоді. Водночас ця цифра не є остаточною, оскільки Росія приховує інформацію про переміщених. У межах ініціативи Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2 833 дітей і молодих людей.

Про це повідомив керівник ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов під час онлайн-брифінгу до Всесвітнього дня дитини у четвер, 19 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Як працює ініціатива Bring Kids Back UA

Ініціативу Bring Kids Back UA запустив Президент України у 2023 році. Її мета — об'єднати зусилля державних органів, громадських організацій і міжнародних партнерів для пошуку та повернення українських дітей, а також забезпечення їхньої реінтеграції.

За словами Максима Максимова, робота ініціативи охоплює п'ять ключових напрямків:

пошук дітей і верифікацію даних;

реалізацію механізмів повернення дітей;

розбудову системи реінтеграції та реабілітації молоді після повернення;

притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини;

стратегічні комунікації та міжнародну адвокацію.

До кожного з напрямків залучені державні органи, громадські організації та міжнародні партнери. Зокрема, у сфері реінтеграції ключову роль відіграє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, а в напрямку стратегічних комунікацій — Міністерство закордонних справ.

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Скільки українських дітей депортувала Росія

За даними Міністерства юстиції, вдалося верифікувати 20 651 випадок депортації та примусового переміщення. Йдеться про випадки, коли дітей і молодих людей переміщували з однієї території на іншу — як у межах окупованих територій, так і до Росії.

Максим Максимов наголосив, що ця цифра не є остаточною. За його словами, Росія не надає інформації ні Україні, ні міжнародним організаціям, а також намагається приховати дані про переміщених дітей. Зокрема, їх розміщують у російських родинах, змінюють їм імена та видають нові паспорти.

Окремо керівник ініціативи звернув увагу на становище українських дітей і молоді, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

За його оцінкою, під впливом російської політики перебувають приблизно 1,5 млн молодих людей. Вони щодня зазнають русифікації, мілітаризації та індоктринації.

Скільки дітей вдалося повернути в Україну

Станом на ранок 19 листопада в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 833 дітей і молодих людей. Йдеться як про тих, кого вивезли до Росії, так і про тих, хто перебував на тимчасово окупованих територіях.

Максимов підкреслив, що цього результату вдалося досягти завдяки спільній роботі держави, громадських організацій і міжнародних партнерів. Серед державних структур, які відіграють ключову роль безпосередньо в поверненні дітей, він назвав Міністерство закордонних справ, Службу безпеки України та Офіс омбудсмана.

До цієї роботи також долучені громадські організації Save Ukraine, Українська мережа за права дитини, "Компас мрії", Humanity, Pluriton і Helping to Live. Допомогу надають і країни-посередники — США, Катар, Південна Африка, Ватикан та Австрія.

Водночас керівник Bring Kids Back UA звернув увагу на частку повернень, які відбулися за посередництва інших країн. За його словами, завдяки медіації вдалося повернути трохи більше ніж 100 дітей із загальної кількості 2 833. Це менше ніж 3%.

Максимов наголосив, що переважна більшість повернень відбувається не завдяки співпраці з Росією чи її добрій волі, а всупереч цьому.

Як Україна домагається відповідальності Росії

Окремим напрямком роботи залишається притягнення Росії до відповідальності за злочини проти українських дітей. Максимов зазначив, що найважливіше завдання — повернути дітей, забезпечити їм можливість відновити дитинство та реінтегруватися в родини й громади, щоб вони могли планувати своє життя та майбутнє в Україні.

Водночас через масштаб скоєних злочинів питання відповідальності не знімають із порядку денного. Спочатку дії Росії кваліфікували як воєнні злочини, зокрема депортацію та примусове переміщення дітей. Таку кваліфікацію, за словами керівника ініціативи, Міжнародний кримінальний суд застосував у березні 2023 року.

Однак нині увага міжнародної спільноти та українських правоохоронців охоплює ширше коло дій Росії щодо українських дітей і молоді на тимчасово окупованих територіях. Ідеться не лише про переміщення, а й про примусову паспортизацію, заборону української освіти, мови та культури, а також заохочення молоді до вступу до Збройних сил РФ.

Максимов повідомив, що влітку цього року експерти міжнародного механізму ОБСЄ системно кваліфікували політики русифікації, депортації та мілітаризації як злочини проти людяності. Аналогічних висновків дійшла Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України.

Водночас українські правоохоронні органи продовжують розслідування. За словами керівника Bring Kids Back UA, підозри оголошують, зокрема, у справах щодо мілітаризації, депортації та примусового переміщення дітей.

Як міжнародні партнери посилюють тиск на Росію

Ще одним важливим напрямком роботи Максимов назвав посилення міжнародного тиску на Росію. За його словами, без цього не варто очікувати масштабного повернення українських дітей.

Одним із механізмів такого впливу є санкції. Міжнародні партнери запроваджують обмеження проти Росії за різні протиправні дії щодо українських дітей і молоді, які перебувають під її контролем. Максимов згадав, зокрема, нещодавні санкційні пакети Великої Британії та Канади, а також наголосив, що Україна теж системно працює в цьому напрямку.

Крім того, у межах міжнародної роботи Bring Kids Back UA створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Наразі вона об'єднує 53 учасників. Максимов висловив сподівання, що найближчим часом їх кількість зросте.

Коаліція не лише допомагає посилювати тиск на Росію через спільні заяви та резолюції, а й надає Україні практичну підтримку. Вона охоплює всі основні напрямки роботи — від пошуку та повернення дітей до їхньої реінтеграції й притягнення винних до відповідальності.

Окремо Максимов згадав резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, ухвалену торік у Нью-Йорку за підтримки 91 країни. Документ вимагає від Росії надавати інформацію про українських дітей, забезпечити гуманітарний доступ до тимчасово окупованих територій і повернути їх додому.

За словами керівника Bring Kids Back UA, приблизно за два тижні виповниться друга річниця ухвалення резолюції, однак Росія досі її не виконує.

Новини.LIVE інформували, що 5 листопада 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути 2 790 дітей із понад 20 тисяч, викрадених Росією. У цьому процесі допомагають Ватикан, країни Близького Сходу та інші міжнародні партнери. Під час переговорів із прем’єром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою сторони обговорили допомогу в поверненні дітей та підтримку української енергетики.

Новини.LIVE писали, що перша леді США Меланія Трамп заявила, що Росія намагалася залучити викрадених українських дітей до російської культури та передавати їх у російські сім’ї. Вона наголосила, що возз’єднання дітей із батьками залишається одним із головних напрямів її роботи. За словами Трамп, її команда продовжує співпрацювати з представниками України та Росії задля повернення дітей.