В Украине цены на топливо стабилизировались: дизель стоит 84,55 грн

Украинская АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на 29 марта 2026 года цены на топливо стабилизировались после периода роста. За последние сутки стоимость основных видов топлива почти не изменилась. Рынок демонстрирует признаки выравнивания цен между различными сетями АЗС.

Об этом информирует Новини.LIVE в воскресенье, 29 марта.

Цены на топливо в Украине 29 марта

Итак, на украинских автозаправках ситуация с ценами на топливо пока остается стабильной. По данным мониторингов, существенных колебаний стоимости бензина, дизеля и автогаза за последние сутки не зафиксировано.

Крупнейшие сети АЗС, в частности OKKO, WOG и SOCAR, удерживают цены на примерно одинаковом уровне, тогда как другие операторы предлагают топливо на несколько гривен дешевле. Это свидетельствует о постепенном выравнивании рынка после предыдущего подорожания.

В то же время в сети WOG за последние дни зафиксировали повышение цены на автогаз примерно на 1 грн, что повлияло на общий средний показатель. Несмотря на это, общая ситуация на рынке остается спокойной без резких изменений.

Итак, по состоянию на 29 марта 2026 года в Украине цены на топливо остаются высокими: бензин А-95+ стоит в среднем 74,79 грн/л, А-95 — 71,60 грн/л, дизель — 84,55 грн/л, автогаз — 45,76 грн/л. За последние сутки цены на бензины и дизель не выросли, тогда как автогаз подорожал на 0,25 грн.

Недавно Новини.LIVE информировали, что президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности о поставках дизельного топлива для Украины на год. По его словам, годовая потребность страны составляет 7,2-7,4 тонны, прежде всего для обеспечения армии.

Также Новини.LIVE сообщали, что министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев предупредил, что резкие изменения на рынке топлива могут негативно повлиять на страну. По его словам, именно для стабилизации рынка правительство Украины ввело национальный кэшбек на топливо.

Ранее Новини.LIVE писали, что правительство ввело программу "Кэшбек на топливо", которая позволяет украинцам получать частичное возмещение при покупке бензина, дизеля или автогаза. Размер возврата составит от 5% до 15%, что позволяет экономить несколько гривен на литре.