В Україні ціни на пальне стабілізувалися: дизель коштує 84,55 грн

Дата публікації: 29 березня 2026 13:57
Українська АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні станом на 29 березня 2026 року ціни на пальне стабілізувалися після періоду зростання. За останню добу вартість основних видів пального майже не змінилася. Ринок демонструє ознаки вирівнювання цін між різними мережами АЗС.

Про це інформує Новини.LIVE у неділю, 29 березня.

Ціни на пальне в Україні 29 березня

Отже, на українських автозаправках ситуація з цінами на пальне наразі залишається стабільною. За даними моніторингів, суттєвих коливань вартості бензину, дизеля та автогазу за останню добу не зафіксовано.

Найбільші мережі АЗС, зокрема OKKO, WOG та SOCAR, утримують ціни на приблизно однаковому рівні, тоді як інші оператори пропонують пальне на кілька гривень дешевше. Це свідчить про поступове вирівнювання ринку після попереднього подорожчання.

Водночас у мережі WOG за останні дні зафіксували підвищення ціни на автогаз приблизно на 1 грн, що вплинуло на загальний середній показник. Попри це, загальна ситуація на ринку залишається спокійною без різких змін.

Отже, станом на 29 березня 2026 року в Україні ціни на пальне залишаються високими: бензин А-95+ коштує в середньому 74,79 грн/л, А-9571,60 грн/л, дизель84,55 грн/л, автогаз45,76 грн/л. За останню добу ціни на бензини та дизель не зросли, тоді як автогаз подорожчав на 0,25 грн.

Середні ціни на пальне по Україні

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Середні ціни на пальне по областях України

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Середні ціни на пальне за провідними АЗС

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо постачання дизельного пального для України на рік. За його словами, річна потреба країни становить 7,2–7,4 тонни, насамперед для забезпечення армії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев попередив, що різкі зміни на ринку пального можуть негативно вплинути на країну. За його словами, саме для стабілізації ринку уряд України запровадив національний кешбек на пальне.

Раніше Новини.LIVE писали, що уряд запровадив програму "Кешбек на пальне", яка дозволяє українцям отримувати часткове відшкодування при покупці бензину, дизеля або автогазу. Розмір повернення становитиме від 5% до 15%, що дозволяє економити кілька гривень на літрі.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
