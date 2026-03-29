В Україні ціни на пальне стабілізувалися: дизель коштує 84,55 грн

Українська АЗС.

В Україні станом на 29 березня 2026 року ціни на пальне стабілізувалися після періоду зростання. За останню добу вартість основних видів пального майже не змінилася. Ринок демонструє ознаки вирівнювання цін між різними мережами АЗС.

Ціни на пальне в Україні 29 березня

Отже, на українських автозаправках ситуація з цінами на пальне наразі залишається стабільною. За даними моніторингів, суттєвих коливань вартості бензину, дизеля та автогазу за останню добу не зафіксовано.

Найбільші мережі АЗС, зокрема OKKO, WOG та SOCAR, утримують ціни на приблизно однаковому рівні, тоді як інші оператори пропонують пальне на кілька гривень дешевше. Це свідчить про поступове вирівнювання ринку після попереднього подорожчання.

Водночас у мережі WOG за останні дні зафіксували підвищення ціни на автогаз приблизно на 1 грн, що вплинуло на загальний середній показник. Попри це, загальна ситуація на ринку залишається спокійною без різких змін.

Отже, станом на 29 березня 2026 року в Україні ціни на пальне залишаються високими: бензин А-95+ коштує в середньому 74,79 грн/л, А-95 — 71,60 грн/л, дизель — 84,55 грн/л, автогаз — 45,76 грн/л. За останню добу ціни на бензини та дизель не зросли, тоді як автогаз подорожчав на 0,25 грн.

Середні ціни на пальне по Україні

Середні ціни на пальне по областях України

Середні ціни на пальне за провідними АЗС

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо постачання дизельного пального для України на рік. За його словами, річна потреба країни становить 7,2–7,4 тонни, насамперед для забезпечення армії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев попередив, що різкі зміни на ринку пального можуть негативно вплинути на країну. За його словами, саме для стабілізації ринку уряд України запровадив національний кешбек на пальне.

Раніше Новини.LIVE писали, що уряд запровадив програму "Кешбек на пальне", яка дозволяє українцям отримувати часткове відшкодування при покупці бензину, дизеля або автогазу. Розмір повернення становитиме від 5% до 15%, що дозволяє економити кілька гривень на літрі.