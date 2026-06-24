Пит Хегсет подтвердил успешное испытание системы противовоздушной обороны Golden Dome

Презентация «Золотого купола». Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Соединённые Штаты провели первые успешные испытания новейшей системы противовоздушной обороны «Золотой купол для Америки» (Golden Dome for America — GDA). В ходе тестовых стрельб элитные американские подразделения с помощью технологий направленной энергии и искусственного интеллекта безупречно перехватили массированный налёт крылатых ракет и беспилотников.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Пит Хегсет заявил об успешном тестировании «Золотого купола»

За ходом боевых действий элитных подразделений армии США лично наблюдал глава оборонного ведомства Пит Гегсет. По его словам, при отражении имитированного налета были задействованы передовые технологии направленной энергии.

Главную роль в перехвате сыграла подсистема «Dynamic Defense Autonomous Defeat» (DDAD), которая без какого-либо вмешательства человека, в абсолютно автономном режиме, обнаружила, взяла на сопровождение и уничтожила большое количество воздушных целей.

Сообщение Пита Хегсета. Фото: скриншот

«Это испытание было проведено по графику и динамично нейтрализовало каждую угрозу. Я наблюдал, как наши элитные военные интегрируются с технологиями следующего поколения, чтобы остановить беспилотники и крылатые ракеты, летящие прямо на них. Традиционные и новые «Прайм-страны» соревнуются, сотрудничают и побеждают, выполняя приоритет президента Трампа. Эта историческая веха стала возможной только благодаря «Единому большому прекрасному законопроекту», который предоставляет нам финансирование для создания лучшего щита для защиты Америки», — заявил глава Пентагона.

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Пит Хегсет добавил, что разработка и испытания стали возможными только благодаря законопроекту «One Big Beautiful Bill», который выделил необходимые бюджетные средства на строительство этой системы.

Министр обороны США подчеркнул, что нынешняя администрация Белого дома фактически воплощает в жизнь историческое видение президента Рональда Рейгана, который в свое время инициировал программу Стратегической оборонной инициативы (SDI), известную как «Звездные войны». Благодаря развертыванию «Золотого купола» Министерство обороны США выйдет на беспрецедентный уровень защиты американской территории от внешних ракетных угроз.

Новини.LIVE сообщали, что инициатива Дональда Трампа по созданию «Золотого купола» была озвучена в марте 2025 года во время выступления в Конгрессе. А уже в апреле того же года на митинге в Мичигане Трамп подписал указ о строительстве более масштабного противоракетного щита под названием «Золотой купол».

В мае проект получил первые 25 миллиардов долларов на развертывание многоуровневой системы, состоящей из наземных и космических датчиков, спутников и ракетных батарей. К инициативе решила присоединиться и Канада. Премьер Марк Карни подтвердил, что одобрит инвестиции в проект после переговоров с Трампом.

В конце мая 2026 года Космические силы США заключили контракт на 4,16 миллиарда долларов с компанией SpaceX Илона Маска. На эти средства SpaceX построит спутниковую сеть глобального слежения за воздушными и ракетными угрозами с орбиты.