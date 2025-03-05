Трамп анонсировал создание Железного купола над США

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Конгрессе объявил об инициативе создать "Железный купол" над Штатами. Он отметил, что сейчас опасный мир.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Трамп намерен создать "Железный купол"

В ходе своей речи президент США заявил, что будет просить Конгресс профинансировать создание "Железного купола для Америки". Речь идет о создании системы ПРО по образцу Израиля.

"Я хочу строить самую сильную армию в будущем, поэтому я прошу Конгресс профинансировать "Золотой купол для Америки", чтобы защищать наше будущее. Рональд Рейган хотел сделать это давно, но технологий еще не было, а сейчас у нас есть технологии", — сказал Трамп.

Напомним, что по словам американского лидера, США вернут под свой контроль Панамский канал.

Также мы писали, что Трамп будучи в Конгрессе пригрозил увольнять федеральных чиновников, которые будут сопротивляться его политике.