В ОП рассказали, когда запустят спецтрибунал по преступлениям РФ

В ОП рассказали, когда запустят спецтрибунал по преступлениям РФ

Дата публикации 17 октября 2025 17:08
обновлено: 18:02
Когда запустят спецтрибунал по преступлениям РФ - ответ Ирины Мудрой
Ирина Мудра. Фото: Facebook Ирины Мудрой

Запуск специального трибунала по преступлениям России против Украины ожидается в 2027 году. Сейчас проходит согласование деталей процедуры.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Читайте также:

Когда запустят спецтрибунал по преступлениям РФ

По ее словам, сейчас идет активная коммуникация с Нидерландами, которые согласились разместить трибунал на своей территории. Стороны согласовывают технические детали — от выбора здания, где будет работать суд, до мер безопасности, необходимых для его функционирования.

Мудра пояснила, что после принятия нидерландским правительством официального решения о размещении трибунала начнется следующий этап — формирование его состава.

"После того как правительство Нидерландов примет решение о размещении трибунала, мы перейдем к следующему этапу — подбору прокуроров, судей и секретариата", — отметила Мудра.

До этого Ирина Мудра заявила, что Украина уже более трех лет стоит на защите не только своих границ, но и основ мирового правопорядка. Она подчеркнула, что тема замороженных российских активов выходит далеко за пределы финансовой плоскости — речь идет прежде всего о проверке способности международного сообщества обеспечить реальную ответственность за агрессию и нарушение международного права.

Напомним, что генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе поделился новыми деталями подготовки к запуску Специального трибунала, который будет рассматривать преступление агрессии против Украины. По его словам, этот механизм призван стать центральным элементом международной системы правосудия, который обеспечит привлечение к ответственности высшего руководства России за развязанную войну и нарушение основных принципов международного права.

Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
