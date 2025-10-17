Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В ОП розповіли, коли запустять спецтрибунал щодо злочинів РФ

В ОП розповіли, коли запустять спецтрибунал щодо злочинів РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 17:08
Оновлено: 17:15
Коли запустять спецтрибунал щодо злочинів РФ - відповідь Ірини Мудрої
Ірина Мудра. Фото: Facebook Ірини Мудрої

Запуск спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України очікується у 2027 році. Наразі проходить узгодження деталей процедури.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама
Читайте також:

Коли запустять спецтрибунал щодо злочинів РФ

За її словами, наразі триває активна комунікація з Нідерландами, які погодилися розмістити трибунал на своїй території. Сторони узгоджують технічні деталі — від вибору будівлі, де працюватиме суд, до заходів безпеки, необхідних для його функціонування.

Мудра пояснила, що після ухвалення нідерландським урядом офіційного рішення про розміщення трибуналу розпочнеться наступний етап — формування його складу. 

"Після того, як уряд Нідерландів ухвалить рішення про розміщення трибуналу, ми перейдемо до наступного етапу — підбору прокурорів, суддів і секретаріату", — зазначила Мудра.

До цього Ірина Мудра заявила, що Україна вже понад три роки стоїть на захисті не лише своїх кордонів, а й основ світового правопорядку. Вона підкреслила, що тема заморожених російських активів виходить далеко за межі фінансової площини — йдеться передусім про перевірку здатності міжнародної спільноти забезпечити реальну відповідальність за агресію та порушення міжнародного права.

Нагадаємо, що генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе поділився новими деталями підготовки до запуску Спеціального трибуналу, який розглядатиме злочин агресії проти України. За його словами, цей механізм покликаний стати центральним елементом міжнародної системи правосуддя, що забезпечить притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії за розв’язану війну та порушення основних принципів міжнародного права.

Офіс президента володимир путін трибунал над росією війна в Україні Росія
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації