Коли запустять спецтрибунал щодо злочинів РФ - відповідь Ірини Мудрої

Запуск спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України очікується у 2027 році. Наразі проходить узгодження деталей процедури.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Коли запустять спецтрибунал щодо злочинів РФ

За її словами, наразі триває активна комунікація з Нідерландами, які погодилися розмістити трибунал на своїй території. Сторони узгоджують технічні деталі — від вибору будівлі, де працюватиме суд, до заходів безпеки, необхідних для його функціонування.

Мудра пояснила, що після ухвалення нідерландським урядом офіційного рішення про розміщення трибуналу розпочнеться наступний етап — формування його складу.

"Після того, як уряд Нідерландів ухвалить рішення про розміщення трибуналу, ми перейдемо до наступного етапу — підбору прокурорів, суддів і секретаріату", — зазначила Мудра.

До цього Ірина Мудра заявила, що Україна вже понад три роки стоїть на захисті не лише своїх кордонів, а й основ світового правопорядку. Вона підкреслила, що тема заморожених російських активів виходить далеко за межі фінансової площини — йдеться передусім про перевірку здатності міжнародної спільноти забезпечити реальну відповідальність за агресію та порушення міжнародного права.

Нагадаємо, що генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе поділився новими деталями підготовки до запуску Спеціального трибуналу, який розглядатиме злочин агресії проти України. За його словами, цей механізм покликаний стати центральним елементом міжнародної системи правосуддя, що забезпечить притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії за розв’язану війну та порушення основних принципів міжнародного права.