Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В некоторых регионах отменили экстренные отключения света, — ДТЭК

В некоторых регионах отменили экстренные отключения света, — ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 16:18
Экстренные отключения света 31 января отменили на Днепропетровщине
Восстановление электросетей. Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области 31 января отменили экстренные отключения света. Сейчас в области действует график почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Отмена экстренных отключений света на Днепропетровщине

"Днепропетровщина: экстренные отключения отменены. Сейчас область возвращается к графикам", - говорится в сообщении.

Екстрені відключення світла 31 січня
Скриншот сообщения ДТЭК

В то же время ранее в ДТЭК сообщали, что энергетики вернули электричество критической инфраструктуре в Киевской и Днепропетровской областях.

Отмечается, что на Киевщине подача света идет постепенно. Это необходимо, чтобы не перегрузить сети и предотвратить новые аварии.

В то же время на Днепропетровщине энергетики еще работают над тем, чтобы свет был в домах людей. На это нужно больше времени.

"Просим потреблять электроэнергию рационально. Это поможет быстрее и стабильнее всех заживить", — отметили в ДТЭК.

null
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, 31 января большинство Украины осталось без света. В энергосистеме произошла системная авария.

Незадолго Шмыгаль назвал причину масштабного отключения света. Он ответил, когда будет восстановление электроснабжения.

После этого распространялись слухи о кибератаке на энергетику. Однако в Минцифры опровергли эту информацию.

электроэнергия ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации