Экстренные отключения света 31 января отменили на Днепропетровщине

Восстановление электросетей. Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области 31 января отменили экстренные отключения света. Сейчас в области действует график почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмена экстренных отключений света на Днепропетровщине

"Днепропетровщина: экстренные отключения отменены. Сейчас область возвращается к графикам", - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ДТЭК

В то же время ранее в ДТЭК сообщали, что энергетики вернули электричество критической инфраструктуре в Киевской и Днепропетровской областях.

Отмечается, что на Киевщине подача света идет постепенно. Это необходимо, чтобы не перегрузить сети и предотвратить новые аварии.

В то же время на Днепропетровщине энергетики еще работают над тем, чтобы свет был в домах людей. На это нужно больше времени.

"Просим потреблять электроэнергию рационально. Это поможет быстрее и стабильнее всех заживить", — отметили в ДТЭК.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, 31 января большинство Украины осталось без света. В энергосистеме произошла системная авария.

Незадолго Шмыгаль назвал причину масштабного отключения света. Он ответил, когда будет восстановление электроснабжения.

После этого распространялись слухи о кибератаке на энергетику. Однако в Минцифры опровергли эту информацию.