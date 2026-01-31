Екстрені відключення світла 31 січня скасували на Дніпропетровщині

В деяких регіонах скасували екстрені відключення світла, — ДТЕК
У Дніпропетровській області 31 січня скасували екстрені відключення світла. Наразі в області діє графік погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили в ДТЕК.
Скасування екстрених відключень світла на Дніпропетровщині
"Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано. Наразі область повертається до графіків", — йдеться у повідомленні.
Водночас раніше в ДТЕК повідомляли, що енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі у Київській та Дніпропетровській областях.
Зазначається, що на Київщині подача світла йде поступово. Це необхідно, аби не перевантажити мережі та запобігти новим аваріям.
Водночас на Дніпропетровщині енергетики ще працюють над тим, щоб світло було в оселях людей. На це потрібно більше часу.
"Просимо споживати електроенергію раціонально. Це допоможе швидше та стабільніше всіх заживити", — наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо, 31 січня більшість України залишилася без світла. В енергосистемі сталася системна аварія.
Незадовго Шмигаль назвав причину масштабного вимкнення світла. Він відповів, коли буде відновлення електропостачання.
Після цього ширилися чутки про кібератаку на енергетику. Однак в Мінцифри спростували цю інформацію.
