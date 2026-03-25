В конце марта украинцы снова переведут часы на летнее время

Переход на летнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье марта. В этом году часы переведут на час вперед 29 марта в 3:00. На большинстве современных устройств данные обновятся автоматически, а вот на механических часах нужно будет изменить время вручную.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Когда в Украине переводят часы на летнее время

Дважды в год в Украине переводят часы. На зимнее время переходят в последнее воскресенье октября, а на летнее — в марте. То есть в этом году переход приходится на такие даты:

летнее время — 29 марта 2026 года в 03:00 на 04:00;

зимнее время — 25 октября 2026 года в 04:00 на 03:00.

В 2024 году летом Верховная Рада приняла закон, который предусматривал отмену перевода часов. Украинцы должны были бы в последний раз перейти на зимнее время в октябре 2025 года и жить уже по нему. Однако несмотря на принятое парламентом решение Президент Владимир Зеленский не подписал закон. Поэтому украинцы продолжают жить по правилам 1996 года.

Как перевод часов влияет на организм

Организм человека имеет свои биологические часы. Они регулируют уровень энергии, сон, аппетит и тому подобное. Во время перевода часов этот ритм нарушается, поэтому возможно ухудшение самочувствия.

Переход на летнее или зимнее время может провоцировать смещение сна. Это затрудняет отдых, снижает концентрацию внимания, повышает риск сердечно-сосудистых проблем. Кроме того, возможно ухудшение настроения и чрезмерная раздражительность.

Перевод часов также способен вызвать метаболические нарушения — влияние на вес и уровень сахара в крови.

Как легче перенести переход на летнее время

К переходу на летнее время стоит начать готовиться заранее. Перенесите сон на 15-30 минут раньше за несколько дней до перевода часов. Таким образом удастся избежать стресса для организма.

Чтобы наладить режим, не стоит перед сном употреблять кофе или крепкий чай. Также необходимо убрать из ужина "тяжелую" пищу. Не стоит пользоваться и гаджетами как минимум за 30 минут до сна, ведь это может вызвать переутомление и бессонницу.

