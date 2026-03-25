В кінці березня українці знову переведуть годинники на літній час

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Наприкінці березня українці переведуть годинники на літній час

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 19:30
Дівчина тримає в руці телефон. Фото: Новини.LIVE

Перехід на літній час в Україні відбувається щороку в останню неділю березня. Цьогоріч годинники переведуть на годину вперед 29 березня о 3:00. На більшості сучасних пристроїв дані оновляться автоматично, а от на механічних годинниках потрібно буде змінити час вручну.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Коли в Україні переводять годинники на літній час

Двічі на рік в Україні переводять годинники. На зимовий час переходять в останню неділю жовтня, а на літній — у березні. Тобто цього року перехід припадає на такі дати: 

  • літній час — 29 березня 2026 року о 03:00 на 04:00;
  • зимовий час — 25 жовтня 2026 року о 04:00 на 03:00.

У 2024 році влітку Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав скасування переведення годинників. Українці мали б востаннє перейти на зимовий час у жовтні 2025 року й жити вже за ним. Однак попри ухвалене парламентом рішення Президент Володимир Зеленський не підписав закон. Відтак українці продовжують жити за правилами 1996 року.

Як переведення годинників впливає на організм

Організм людини має свій біологічний годинник. Він регулює рівень енергії, сон, апетит тощо. Під час переведення годинників цей ритм порушується, відтак можливе погіршення самопочуття.

Читайте також:

Перехід на літній чи зимовий час може провокувати зміщення сну. Це ускладнює відпочинок, знижує концентрацію уваги, підвищує ризик серцево-судинних проблем. Крім того, можливе погіршення настрою та надмірна дратівливість.

Переведення годинників також здатне викликати метаболічні порушення — вплив на вагу та рівень цукру в крові.

Як легше перенести перехід на літній час

До переходу на літній час варто почати готуватися завчасно. Перенесіть сон на 15-30 хвилин раніше за кілька днів до переведення годинників. Таким чином вдасться уникнути стресу для організму.

Аби налагодити режим, не варто перед сном вживати каву чи міцний чай. Також необхідно прибрати з вечері "важку" їжу. Не варто користуватися й гаджетами як мінімум за 30 хвилин до сну, адже це може викликати перевтому та безсоння.

Новини.LIVE раніше писали про те, що кінець березня принесе українцям потужні магнітні бурі. Останні дні цього місяця ряснітимуть вибухами на Сонці. Метеозалежним людям варто поберегтися.

Також Новини.LIVE повідомляли, якою буде погода в Україні протягом цього тижня. Синоптики попередили про дощі, що насуваються на кілька областей. Попри це температура повітря буде високою.

переведення годинника літній час березень
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації