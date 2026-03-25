В кінці березня українці знову переведуть годинники на літній час

Перехід на літній час в Україні відбувається щороку в останню неділю березня. Цьогоріч годинники переведуть на годину вперед 29 березня о 3:00. На більшості сучасних пристроїв дані оновляться автоматично, а от на механічних годинниках потрібно буде змінити час вручну.

Коли в Україні переводять годинники на літній час

Двічі на рік в Україні переводять годинники. На зимовий час переходять в останню неділю жовтня, а на літній — у березні. Тобто цього року перехід припадає на такі дати:

літній час — 29 березня 2026 року о 03:00 на 04:00;

зимовий час — 25 жовтня 2026 року о 04:00 на 03:00.

У 2024 році влітку Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав скасування переведення годинників. Українці мали б востаннє перейти на зимовий час у жовтні 2025 року й жити вже за ним. Однак попри ухвалене парламентом рішення Президент Володимир Зеленський не підписав закон. Відтак українці продовжують жити за правилами 1996 року.

Як переведення годинників впливає на організм

Організм людини має свій біологічний годинник. Він регулює рівень енергії, сон, апетит тощо. Під час переведення годинників цей ритм порушується, відтак можливе погіршення самопочуття.

Перехід на літній чи зимовий час може провокувати зміщення сну. Це ускладнює відпочинок, знижує концентрацію уваги, підвищує ризик серцево-судинних проблем. Крім того, можливе погіршення настрою та надмірна дратівливість.

Переведення годинників також здатне викликати метаболічні порушення — вплив на вагу та рівень цукру в крові.

Як легше перенести перехід на літній час

До переходу на літній час варто почати готуватися завчасно. Перенесіть сон на 15-30 хвилин раніше за кілька днів до переведення годинників. Таким чином вдасться уникнути стресу для організму.

Аби налагодити режим, не варто перед сном вживати каву чи міцний чай. Також необхідно прибрати з вечері "важку" їжу. Не варто користуватися й гаджетами як мінімум за 30 хвилин до сну, адже це може викликати перевтому та безсоння.

